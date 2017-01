Las horas previas al desalojo

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras la partida de los taxistas que bloqueaban la entrada y salida de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en el poblado de La Rosita, en Mexicali, solo unos cuantos perseveraron.



Ciudadanos, jóvenes en su mayoría, fueron los protagonistas de un segundo brío en la manifestación en contra del incremento al precio de la gasolina, un brío que quedó frustrado con un desalojo por la madrugada.



Por la mañana del martes, parecía que quedaba poco por hacer.



El rumor del desalojo por parte de la Policía Federal se acrecentaba, sin embargo, los manifestantes alistaban lo que sería la lista de demandas para poder desalojar por voluntad propia.



Una veintena de jóvenes en el campamento recibió a Alejandro Roque García, funcionario de la Secretaría General de Gobierno del Estado.



No resultó nada del encuentro, pues los jóvenes exigían la presencia de un funcionario de más alto nivel para negociar.



Melba Adriana Olvera Rodríguez, comisionada de Derechos Humanos en Baja California, arribó al campamento, acompañada de visitadores que se quedarían en el transcurso de la noche. Al dirigirse a ellos, les pidió no responder a posibles actos de violencia de la autoridad.



Unos 30 autos y cerca de 100 personas recibieron la noche en la desértica entrada a la Terminal de Pemex. Varias fogatas eran en realidad mesas de trabajo. En una de ellas organizaban el pliego petitorio, en otra la logística de la manifestación y una más, protocolos de seguridad.



Con el frío de la noche llegó la tensa calma. Café y chocolate, algunos panes y comida, servían para aminorar el estrés y la tensión para algunos. Música de percusión sonaba de fondo. Luego, llegó al lugar Francisco Iribe Paniagua, subsecretario General de Gobierno del Estado.



Tras un diálogo estéril, en el que no se llegó a algún acuerdo, el funcionario tuvo una hostil despedida cuando les pidió infructuosamente dejar salir las pipas de combustible. A pesar de los gritos, caminó sereno a su vehículo.



Luego del encuentro sin resultados, pero con gritos a granel, muchos intuyeron que vendría el desalojo con el uso de la fuerza pública. Era cuestión de esperar. Muchos comenzaban a prepararse para la madrugada.



La espera llegó a su fin

Eran casi las 5 de la mañana, aún algunas fogatas sobrevivían, mientras que la calma y la expectativa de los pocos manifestantes restantes imperaban en el bloqueo a la Terminal de Pemex.



El frío, el cansancio y la incertidumbre se apoderaban cada vez más del bloqueo que permanecía desde hace seis días en el lugar.



Una persona que se encontraba como vocera en las calles de Mexicali, hizo una trasmisión en vivo por Facebook donde se apreciaba el convoy compuesto por elementos de la Gendarmería y de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno.



Las órdenes eran claras: desalojar el plantón o utilizar la fuerza. En la entrada de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex Mexicali, se mantuvo firme un grupo de alrededor de 30 personas esperando el arribo de las autoridades.



Fue así cuando el panorama cambió y ahora restaba esperar al grupo liderado por el Comisario, Pedro Hernández Hernández, Coordinador Estatal de la Policía Federal en Baja California, quien era acompañado por Iribe Paniagua.



Acudieron más de 500 elementos policíacos, Gendarmería, Policía Federal, Estatal, Municipal y Ministeriales, todos bajo la orden de desalojar la planta con la fuerza, de ser necesario.



El primer contacto fue con la prensa. El comisario Hernández Hernández, instruía sobre los protocolos de protección que se debían seguir en caso de cualquier enfrentamiento. “No se queden en la línea de fuego”, dijo a reporteros. “Sus derechos están garantizados”, añadió.



De ahí, procedió ‘la barredora’, un grupo de policías municipales que inspeccionaban cada rincón del camión para asegurar que no hubiera ningún objeto que pudiera alterar el orden. Aunque en el intento de apagar algunas fogatas, los extinguidores no funcionaron.



Así fue como llegaron a dialogar con los manifestantes, liderado por el ciudadano Filiberto Sánchez Gurrola, quien en todo momento se aferró a su bandera de México, como símbolo de la unidad y justicia.



El dialogo fue firme: “Los invitamos a que se retiren, de lo contrario tendremos que usar la fuerza pública en la medida de lo posible, no venimos a agredirlos, venimos a invitarlos a que se retiren”, expresaba el Coordinador Estatal de la PF.



“En son de paz”

En el segundo acercamiento con las autoridades, se acercaron tres mujeres para entregarle un ramo de flores tanto al Comisario Hernández, así como a Iribe Paniagua, subsecretario del Gobierno del Estado.



“Les entrego estas flores en son de paz, espero que ustedes hagan más por México, porque con estos altos impuestos, nos morimos de hambre los que ganamos 700 pesos”, exclamó una de las protestantes.



Luego, los manifestantes en el plantón procedieron a hacer su última señal de lucha, entonando el Himno Nacional Mexicano y ondeando la bandera de México, para, al final, emprender la retirada.