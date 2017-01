Cierran primaria en México Lindo; por falta de pago

TIJUANA, Baja California(GH)

Maestros y padres de familia de la escuela primaria Anahuac ubicada en la colonia México lindo, cerraron las puertas del plantel con cadenas en protesta a la falta de pago de maestros interinos desde el año pasado.



El interino del plantel Ramiro Carrasco, encargado de impartir clases a los alumnos de 3 A y 6 A de dicha escuela, señaló que no ha percibido pago alguno por sus labores desde enero del año pasado y otros 2 maestros interinos del mismo plantel no reciben nómina desde el mes de agosto.



Debido a esto y con apoyo de padres de familia, decidieron cerrar este miércoles las puertas de entrada de la escuela Anahuac.



Detalló que ya se han acercado al Sistema Educativo Estatal (SEE) y al sindicato de maestros pero no les han dado apoyo, por lo mismo, dijo que en caso de no resolverse su problemática para el día sábado, la escuela se mantendrá cerrada.



Indicó además, que en la zona 23 a la que pertenece la escuela Anahuac existen en 8 planteles 47 maestros interinos que están pasando por circunstancias parecidas en donde los pagos no se han realizado por lapsos muy largos.



A pesar de esta situación, el SEE a través del departamento de comunicación informó que “hasta el momento no hay un reporte de escuelas cerradas”, pero mediante un censo hecho en redes sociales la ciudadanía reporta varias escuelas cerradas o con ausencia de maestros.



Algunas de las escuelas se ubican en la colonia Reforma, Terán Terán, Dorado, Azteca, Playas de Tijuana, Urbi Quinta del Cedro, Rinconada, Villa del Álamo, Colinas de California, Urbi, 3 de Octubre, Valle de las Palmas e incluso en la Zona Río de Tijuana.