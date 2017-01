Empresarios buscarán amparo contra gasolinazo

TIJUANA, Baja California(GH)

Empresarios gasolineros de Baja California contemplan ampararse contra el “gasolinazo” que incrementó el precio por litro de Magna a 16.04 y el de Premium a 17.81 pesos.



“Haremos usos de los canales y los recursos legales que tengamos a disposición para oponernos a esta nueva modalidad de precios que daña fuertemente la economía de los bajacalifornianos”, declaró el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), José Luis Noriega Guzmán.



La propuesta inicial es regresar al esquema de homologación, es decir, dijo, que la gasolina cueste lo mismo en Tijuana que en San Diego.



“Sí lo vemos como una alternativa, sí creemos que vayamos a tomar esa vía y en las próximas horas daremos a conocer cuál será el pronunciamiento por parte de todos nuestros agremiados”, enfatizó.



Noriega Guzmán señaló que ellos también están en contra del incremento, y como franquiciatarios no pueden intervenir en la determinación de los precios.



“El esquema de precios que se tiene puesto, nos deja prácticamente sin poder competir con las gasolineras en Estados Unidos”, sostuvo.

En días recientes ya se han presentados amparos contra el “gasolinazo” en Morelos y la Ciudad de México.



Sigue protesta

En contra del gasolinazo por quinto día consecutivo ciudadanos liberaron el ingreso de autos por la garita El Chaparral, instalaciones que lucieron con más presencia militar y personal del Servicio de Administración Tributaria que revisaba a algunas unidades.



La manifestación pacífica consistió en permitir el cruce de San Diego a Tijuana de los automovilistas sin que declararan la mercancía que ingresaban al país y pagaran impuestos en caso de exceder el monto permitido que es de 300 dólares por persona.



“No nos oponemos a que los revisen, pero que no les paguen impuestos”, declararon los manifestantes.



Durante los primeros tres días de manifestación más, autoridades estadounidenses desviaron el cruce hacia la garita de Otay.



Este miércoles la participación de ciudadanos inconformes fue menos nutrida que en los anteriores, pero el apoyo por parte de los automovilistas tocando el claxon no disminuye.