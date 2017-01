Paralizan taxistas transporte en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Por casi cinco horas, se paralizó el servicio público de transporte en Rosarito, ante la exigencia de los transportistas para que se apruebe un incremento a las tarifas y luego de sostener pláticas con las autoridades, se acordó que será el sábado cuando pudiera autorizarse.



Según se informó por parte del regidor Miguel Calles, aún no se define un porcentaje final para los incrementos, pero podría ser de 3 pesos para el transporte local y una tarifa mayor para aquellas rutas de mayor recorrido.



Líderes transportistas de diferentes agrupaciones, acordaron tras reunirse, suspender el servicio a los usuarios desde las 10:00 horas, y en esta ocasión no realizar manifestaciones.



La presencia de policías federales y estatales en la ciudad, sigue siendo importante y por ello, no hubo manifestaciones multitudinarias como generalmente ocurren cuando los transportistas demandan acciones del Gobierno.



En las paradas de transporte, en poco tiempo se fueron congregando los usuarios esperando el paso de un taxi, y hubo quienes después de horas de espera decidieron caminar o buscar algún familiar o amigo, para transportarse.



En las escuelas, algunos niños esperaban la llegada de sus padres, tras la tardanza por la suspensión del servicio, mientras otros estudiantes desesperados paseaban de un lado al otro en las paradas de camión.



Hubo personas que esperaron a que los dirigentes transportistas se pusieran de acuerdo, para poder retornar a sus hogares o presentarse en sus trabajos.



Fue hasta cerca de las 13:30 horas, cuando el secretario General, Jorge Arévalo, acompañado de integrantes de la Comisión de Transporte se reunieron con los dirigentes, quienes advirtieron que desde el 2011 no han aplicado aumentos en las tarifas.



También reclamaron el que no se haya ofrecido una contrapropuesta por parte del Gobierno, lo que los orilló a tomar la decisión de suspender el servicio, aun y cuando alegaron, no quieren dañar a la ciudadanía.



Finalmente, se acordó que el próximo sábado se subiría el dictamen para que los regidores voten la aprobación a las nuevas tarifas.