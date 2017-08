Tijuana All Stars reunirá en Cecut a leyendas del rock en concierto

TIJUANA, Baja California(GH)

La Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana será sede del memorable concierto Tijuana All-Stars en el que participarán los artistas más representativos de la música surgidos entre las décadas de los 60 y 70, el viernes 18 de agosto a las 20:00 horas.



Durante esa noche desfilarán por el escenario legendarios músicos que formaron parte de aquellos grupos que le dieron a Tijuana la fama de La Catedral de la música y La cuna del Rock, tales como Los Genios, Baja Strings, América Nova, Los Latinos, Los Moonlights, Ritmo 7, Los Dug Dug’s, Night Owls, Finks, Stukas, Five Fingers y otros más que revivirán sus glorias musicales.



Aunque algunos de estos músicos no son originarios de esta ciudad, fue en esta frontera donde iniciaron y desarrollaron su carrera convirtiéndose en íconos de la música con impacto nacional e internacional.



Esa noche de Leyendas de Tijuana tendrá como maestro de ceremonias a Paco Rocher con el tema Drift Away; y el repertorio será integrado por Beny Loza, de Los Genios, con los temas Born To Be Wild y Mustang Sally; Rubén Lugo, de Baja Strings y América Nova, cantando We’re In This Love Together y The Way It Used To Be; Cony Oliden asistirá como invitada especial para interpretar I Love You More Today Than Yesterday.



El programa continuará con Manolo, quien fuera parte de Los Latinos, Los Moonlights y Ritmo 7, cantando Talk To Me y My Girl; Armando Nava, de Los Dug Dug’s, cantará Beginnings y Midnight Hour; Ginny Silva, de Night Owls, Finks y Stukas, interpretará Rock Steady y The Best Thing That Ever Happened To Me; Chuy Gómez de Five Fingers cantará Low Down y What You Won’t Do For Love.



El público también podrá escuchar a Sammy, de Sammy’s People, que ofrecerá el tema Unchain My Heart y With a Little Help From My Friends y Lupita Navarrete invitada para cantar Lady Marmalade; Óscar Alegre del Trip, Dug Dug’s, Ritual y Peace & Love cantará You Are My Sunshine; en la voz de Ray Briz se escuchará What You Won’t Do For Love y What I Say; Patty Huerta asiste como invitada para interpretar It’s Too Late; Clayton cantará You’ve Made Me So Very Happy y You Are The Sunshine Of My Life; Lupillo Barajas tocará The Shadow Of Your Smile y Boss City; Neto Lizárraga ofrecerá Honky Tonk y Europa; Agustín Villegas y Daniel López de Los Solitarios interpretarán Mi amor es para ti y Sufrir; mientras que Los Rockin Devil’s apapacharán al público con algunos de sus éxitos más emblemáticos.



Los boletos para Tijuana All-Stars ya están a la venta en las taquillas del Cecut con precios de 200 y 250 pesos. Para mayores informes llamar al 687-9650.