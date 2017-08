'Sospecho que mi hijo consume mariguana'

TIJUANA, Baja California(GH)

Historia del Pedicimiento



“Alan” tiene 18 años, vive con sus padres y su hermano menor. Fue su madre quien solicitó la consulta de primera vez para su hijo, ya que tenía tiempo que lo observaban “diferente”, no actuaba como siempre, cuando estaba en la casa se la pasaba encerrado en su cuarto y cuando salía regresaba hasta muy tarde, no obedecía ni en la casa ni en la escuela y estaba muy rebelde.



La madre relató que desde la infancia lo había llevado con varios sicólogos porque le habían diagnosticado trastorno por déficit de atención e hiperactividad; pero que nunca había tenido problemas de conducta, solo sacaba bajas calificaciones, ya desde pequeño le habían sugerido que tomara medicamento, pero los padres no aceptaron porque tenían miedo de que se “volviera adicto”, y además sí observaron mejoría en las calificaciones con el apoyo de sicopedagogía y las clases extraescolares que le pagaban.



La madre comentó que al inicio de la adolescencia todo cambió, “es como si me hubieran cambiado de hijo, de pequeño me preocupaba que terminara la escuela, que tuviera amigos, y ahora hasta la manera de dirigirse a nosotros ha cambiado mucho, sé que hay crisis en la adolescencia, pero yo creo que hay cosas que ya no son normales; se empezó a vestir diferente, se ve enojado todo el tiempo, algunas veces le hablamos y parecía como ido”. Además del comportamiento, le preocupaba que consumiera mariguana porque se juntaba con unos amigos que ella sabía que fumaban, y “Alan” algunas veces había llegado con los ojos rojos, aunque habían revisado su cuarto no habían encontrado nada.



Finalmente el padre decidió hacerle una prueba de antidoping para saber si estaba consumiendo y aunque salió positiva a mariguana, “Alan” seguía negando el consumo, justificando que tal vez porque estaba cerca de un amigo que sí fumaba.



ANÁLISIS DEL CASO



Es común que los adolescentes quieran experimentar con el alcohol y las drogas; desgraciadamente, no ven la relación entre sus acciones en el presente y las consecuencias en el mañana, tienden a sentirse indestructibles e inmunes hacia los problemas que otros experimentan. El uso del alcohol o del tabaco a una edad temprana aumenta el riesgo de uso de otras drogas más adelante.



Los adolescentes usan el alcohol y otras drogas por varias razones, que incluyen la curiosidad, para sentirse bien, para reducir el estrés, para sentirse personas adultas o para pertenecer a un grupo.



Los adolescentes que corren el riesgo de desarrollar problemas serios con el alcohol y las drogas incluyen: Aquellos con historial familiar de abuso de sustancias, que estén deprimidos, que sienten poco amor propio o autoestima, que sienten que no pertenecen y que están fuera de la corriente.



El uso de las drogas y el alcohol está asociado con una variedad de consecuencias negativas, que incluyen el aumento en el riesgo del uso serio de drogas más tarde en la vida, el fracaso escolar, el mal juicio que puede exponer a los adolescentes al riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas y arriesgadas y el suicidio.



Las señales principales del uso de alcohol y del abuso de drogas por los adolescentes pueden incluir: fatiga, problemas al dormir, quejas continuas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin brillo, y una tos persistente. Cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, irritabilidad, comportamiento irresponsable. Desobedecer las reglas, retraerse o dejar de comunicarse con la familia. Poco interés en la escuela, actitud negativa, calificaciones bajas, ausencias frecuentes, faltas al deber y problemas de conducta. Amigos envueltos con drogas o alcohol, problemas con la ley y un cambio dramático en el vestir y la apariencia.



Algunas de estas señales de aviso pueden también ser indicativas de otros problemas emocionales. Si los padres sospechan del uso y/o abuso de drogas o alcohol, entonces deben acudir con sus hijos para que se les realice una evaluación por un siquiatra de niños y adolescentes o por un profesional de salud mental capacitado.



Los padres pueden ayudar a sus hijos dándoles una educación sobre el alcohol y las drogas a edad temprana, estableciendo comunicación, siendo un ejemplo positivo y reconociendo y tratando desde el comienzo los problemas que surjan.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana se cuenta con un módulo de hospitalización para los jóvenes que presentan dependencia a sustancias y otros trastornos mentales, con un equipo multidisciplinario que proporciona un tratamiento integral.



Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.