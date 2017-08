Pretenden imposibilitar licitación de luminarias

TIJUANA, Baja California(GH)

El Ayuntamiento de Tijuana debió haberse declarado imposibilitado para realizar el servicio del alumbrado público antes de haber aprobado en Cabildo la concesión por quince años.



Ante dicha irregularidad los regidores de Encuentro Social analizan la posibilidad de que el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California declare nula la sesión de Cabildo del 12 de julio, fecha en la que se aprobó la medida.



Pedían que el tema se trabajara en las comisiones de Hacienda, Gobernación y Desarrollo Urbano para una amplia discusión y al no haberse cumplido dichos puntos su interés jurídico es que el contencioso detenga el proceso de licitación.



De acuerdo con el regidor Manuel Rodríguez Monárrez, el artículo 17 de la Ley de Régimen Municipal en su fracción primera señala que debieron presentar un dictamen técnico, sin embargo no ocurrió, por lo que se podría imposibilitar la concesión.



“El Ayuntamiento cuenta con cuadrillas tanto en la oficina central como en las delegaciones para dar mantenimiento al alumbrado público; sabemos que deliberadamente en 60 días pasaron de 12 mil lámparas descompuestas a 23 mil”, manifestó.



La mencionada concesión consiste en cambiar 80 mil luminarias en Tijuana a través de una empresa particular con un costo de mil 403 millones de pesos que se pagaría con ahorros y el remanente del Impuesto al Alumbrado Público.



Dicha decisión fue aprobada por los regidores de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y del Movimiento Regeneración Nacional.



De llevarse a cabo la mencionada medida, consideró, dejaría en estado de indefensión a la ciudadanía pues ante un litigio no podría inconformarse ante la empresa, por lo que tendría que esperar la resolución de cualquier situación que surja entre el Ayuntamiento y la compañía ganadora.



Sin expertos



Por su parte la regidora Mónica Vega Aguirre y miembro del Comité Transparencia, que dictará las bases para dicha licitación, ha sesionado sin la presencia del Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes son expertos en la materia.



“De ahí en fuera no hay un experto en el tema, quienes participamos somos expertos para detectar desvíos de recursos o contratos amañados pero no hay ningún capacitado para poder definir qué watts se necesitan”, afirmó.



Por ello, aseguró, no existen las condiciones, recursos y herramientas necesarias para proponer las bases para la licitación, además que no ha sido instalado el Comité Técnico de Asesoría y Vigilancia de Alumbrado Público y Prevención de la Contaminación Lumínica para Tijuana.



Hasta el momento han solicitado un desglose de las luminarias que no funcionan, un anteproyecto, el cual no existe, y la a participación de la CFE.



Otro punto que les preocupa es cómo pagarán la concesión que es de 250 millones de pesos anuales, ya que con la información que les han proporcionado, los ahorros del gobierno no pasan los 100 millones, por lo que se cuestionan de dónde sacarán el resto.



De lo contrario las empresas no tendrían las reglas claras para participar.