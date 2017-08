Abre Bátiz la puerta a sus memorias

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

“Tengo 60 años tocando mi música, eso quiere decir que no estoy mal”, dice Javier Bátiz, el legendario músico tijuanense de 73 años.



Desde su casa, esa que tiene más de 90 años enclavada en la rampa que lleva su nombre rumbo a la colonia Altamira, hace memoria de los logros que le falta cristalizar.



“Todavía no he tocado en Bellas Artes, pero ahorita estamos viendo que en noviembre vamos a tocar con mi orquesta sinfónica, eso es algo que he querido hacer toda mi vida”, recalca emocionado.



Sentado en la hamaca, en el patio de la casa donde vivieron sus padres, vestido de jeans amarillos, zapatos rojos y esa melena rizada que lo ha caracterizado, “el maestro” como le llaman, prepara la salida de dos materiales discográficos.



“Estoy haciendo uno comercial y otro musical, uno con música new age, para un intelectual, a media luz, ambos para diferentes públicos”, comparte.



En tiempos modernos, la música que le agrada es la de Justin Bieber, comenta que sus arreglos y sus músicos, hacen cosas interesantes.



“Si le pones oído y te quitas de que es Justin Bieber, el chamaquito, su música es impresionante, igual el esposo de las Kardashian (Kanye West), Enjambre o Maná, aunque no comparto su música, me gusta lo profesional que son”, indica.



Con su carácter bromista, recuerda que la música lo atrapó desde niño al nacer con ese talento, y desde que los aplausos fueron para él, supo que era lo suyo.



“Cuando bajaban las muchachas de la escuela (Álvaro Obregón) me metía a la pila del patio y de ahí sacaba la cabeza cantando canciones de Jorge Negrete y me aplaudían, me gustaba el aplauso”, recuerda.



Hasta la fecha son más de 60 producciones en su trayectoria, desde aquel cabaret de la avenida Revolución donde comenzó sus presentaciones.



“Lo que quise tocar siempre fue el rock and roll, apenas empezaba, nació en 1954 y empecé yo en el 57 así que me preparé tocando por primera vez el 28 de junio de 1957 en mi graduación de sexto año”, evoca.



Los primeros tiempos de Bátiz en Tijuana fueron rodeados de marinos, de gringos de San Francisco, de áreas cercanas a la frontera que gustaban del blues.



“Si tocas bien, es una música muy elegante, es una música cultural, para gente intelectual, no todo mundo sabe de esta música”, subraya.



Dice no ser rico en propiedades, pero sí en reconocimiento, porque es músico, no artista, y un artista hace faramallas, él se dedica a llevar su música al corazón de los demás convirtiéndolo en un eslabón del rock.





Javier Bátiz



Músico

Edad: 73 años

Nació: 3 junio 1944

Lugar: Tijuanense

Para saber

• Empezó a tocar a los 13 años con su banda Los Tj’s

• Canción con la que gustaría lo recordaran: “El vuelo del ángel”

• Formó parte del Festival Avándaro en 1971

• Perteneció al grupo Los Rebeldes del Rock

• En abril del 2017 celebró 60 años en el Zócalo de la CDMX