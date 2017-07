Julio Alberto sin antecedentes criminales: PGJE

TIJUANA, Baja California(GH)

Según las primeras investigaciones, Julio Alberto Murillo, quien fue asesinado el sábado por la tarde en el Swap Meet Siglo XXI, no estaba relacionado con temas de narcomenudeo, informó el coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero Castro.



Confirmó que el estudiante no era trabajador del lugar, sin embargo lo visitaba recurrentemente porque era propiedad de uno de sus familiares.



“Nos dicen que al muchacho lo veían seguido ahí en uno de los puestos, al parecer un familiar de ellos tiene un puesto ahí; no podemos aseverar que el menor se encontraba trabajando ahí en uno de los puestos de piratería”, dijo.



Añadió que, tras entrevistar a los familiares, no se encontraron indicios de que se dedicara al narcomenudeo.



Era querido por sus compañeros y amigos, además de que era un alumno ejemplar que estaba a días de graduarse, explicó.



Otros crímenes



Antes del asesinato de Julio Alberto Murillo, se han reportado tres asesinatos en el Swap Meet Siglo XXI y en los tres casos los presuntos responsables confirmaron que fueron resultado de la pugna entre grupos de narcomenudistas.



“Han sido tres y los tres se han resuelto en el tema de narcomenudeo, que fueron ajustes de cuentas”, explicó Guerrero Castro.



Uno de los factores que no ha permitido que se agilice la investigación, comentó, es que los locales se han mantenido cerrados tras el homicidio.