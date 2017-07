TIJUANA, Baja California(GH)

“Todos coincidimos en que no se puede relacionar a él como responsable en este suceso. Él fue una víctima. Él estaba en el lugar equivocado”, expresó Osania Lara Benítez, maestra de Julio Alberto Murillo Barajas, joven de 18 años que fue asesinado el sábado en el Swap Meet Siglo XXI.



“Esto que pasó”, añadió la profesora de la preparatoria Lázaro Cárdenas, “simplemente refleja el nivel de inseguridad en el que nos encontramos actualmente”.



Agregó que actualmente los jóvenes viven con mucho miedo, porque son vulnerables y están expuestos a una situación de violencia.



“Están angustiados y preocupados precisamente porque no saben en qué momento o en cuál situación pudieran estar 100% seguros. Sí hay angustia. Hay enojo. Hay preocupación por la situación en la que nos encontramos actualmente”, lamentó.



De acuerdo a lo relatado por la profesora, Julio Alberto tenía vocación de servicio y atención por los demás.



Por ello, Murillo Barajas escogió la licenciatura en Ciencias Políticas como su profesión universitaria y estaba en espera a este viernes 15 de julio para conocer si era uno de los seleccionados en la Máxima Casa de Estudios.



“Él quería llegar a ser Presidente de la República Mexicana. Él quería hacer cambios”, declaró.



Esperan justicia



“Quiero que las autoridades le sigan dando seguimiento a lo que le sucedió a mi amigo. Que sigan estando alertas a lo que suceda de ahora en adelante”, exigió con el llanto en sus ojos Alexis Ortiz Guerrero, quien fuera uno de los mejores amigos Julio Alberto.



“Me llevo el mejor recuerdo de mi amigo. Era de mi círculo más cercano, siempre estuvimos juntos. Era una persona muy inteligente, divertida. Era extrovertido. Fue una persona muy amorosa que me enseñó muchos detalles que yo no había vivido de una amistad”, compartió.



Es importante que se haga algo al respecto, añadió, porque muchas personas como él todos los días tienen problemas, quizá no la muerte, pero son lastimados injustificadamente y las personas no hacen nada.



Mañana miércoles en la Ceremonia de Graduación de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas se dejará un espacio vacío para colocar la toga y birrete que Julio Alberto utilizaría para terminar su bachillerato.