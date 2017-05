Encuentran posible punto de riesgo en Escénica

ENSENADA, Baja California(GH)

El investigador del departamento de sismología del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), Luis Mendoza Garcilazo, reveló que hay otro posible punto activo en la carretera escénica, sin embargo, la próxima semana realizarán un recorrido para estudiarlo más.



“No hemos hecho un recorrido a pie recientemente, sin embargo, cuando vamos a Tijuana estamos atentos de las grietas y nos damos cuenta que están avanzando, el hundimiento en algunos puntos está avanzando”, declaró.



El investigador recordó que además del kilómetro 93 donde ocurrió el colapso, actualmente los kilómetros activos son el 94, 95, 98 y el 91+400, es decir, hay cinco puntos activos y uno nuevo que recientemente fue descubierto.



“Posiblemente salga otro punto pero todavía no queremos hablar de ello hasta que sea más evidente el agrietamiento en la carretera, lo hemos visualizado desde hace meses pero no se ha manifestado tan rápidamente”, reveló.



Mendoza Garcilazo dijo que anteriormente no se contemplaban obras en el kilómetro 91+400, por lo que es bastante positivo que el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informara que ya lo tienen en la lista y próximamente lo van a licitar.



“Nunca habíamos escuchado de ese sitio hasta que nosotros lo hicimos público en junio del año pasado y nos da gusto que sirviera de algo”, expresó.



El investigador dijo que probablemente realicen un recorrido la próxima semana, en el que únicamente caminarán por la zona y harán observaciones.



“Caminamos el sitio a pie hasta donde nos es posible, es una observación superficial, hay muchos instrumentos pero no tenemos recurso para instalarlos y en caso de que los tuviéramos tendríamos que solicitar permisos, sí hay mucha instrumentación y ojalá se pudiera tener acceso a esas mediciones”, indicó.