Sin funcionar 3,500 luminarias

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante las múltiples quejas de la ciudadanía por las fallas en el alumbrado público, el director de Infraestructura y Servicios Públicos del 22 Ayuntamiento, Salvador González Robles, confirmó que cerca de 3 mil 500 luminarias no funcionan.



“En el inicio de esta gestión tuvimos un reporte de 7 mil fallas en luminarias y lo hemos abatido en un 50%, seguimos instalando luminarias en aquellas zonas donde lo han requerido y no existían luminarias anteriormente”, comentó.



El funcionario dijo que los principales problemas han sido por fallas en los medidores, en el control de alumbrado y en el cableado.



“Ahora que se instalaron las nuevas luminarias ha habido fallas en las conexiones, sobre todo las que están conectadas directamente a los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque hubo errores en la forma en que se hizo la conexión”, explicó.



González Robles señaló que las reparaciones las ha estado realizando el Ayuntamiento, sin embargo, se le está exigiendo a la empresa Celsol que haga la reposición de las lámparas que se han estado quemando.



“El contrato de arrendamiento que se hizo con esta empresa para que cambiaran las lámparas de vapor de sodio a las lámparas LED fue por 25 mil luminarias las cuales ya están instaladas, de esas tenemos 17 mil 84 instaladas en la zona urbana que han sido censadas en su totalidad y el resto fueron instaladas en la zona rural y estamos en proceso de censar en qué condiciones están”, detalló.



Finalmente comentó que adicionalmente se han instalado alrededor de mil 500 luminarias adicionales por parte del Ayuntamiento en las zonas donde no había alumbrado.