Escala la cima 'pasito a pasito'

TIJUANA, Baja California(GH)

Han pasado casi 20 años para que el cantante Luis Fonsi abrazara el éxito internacional gracias a “Despacito”, tema que lo catapulta como uno de los artistas latinos más sobresalientes de este 2017.



En entrevista vía telefónica desde Miami, el puertorriqueño se aventuró a decir desde febrero que sería el éxito del verano, y no se equivocó.



“Todavía me cuesta entender cómo va a estar esta gira, es algo que a mí me lo dieron desde febrero y la gente me preguntaba: Cómo es que decía que era el éxito del verano cuando estábamos en invierno”, explicó.



A sus 39 años de edad, Fonsi disfruta su momento, y siempre, dijo, agradece cada día por las fronteras que está cruzando con el respaldo de los latinos.



“La canción sigue creciendo, es algo histórico, me lo estoy tomando todo con mucho agradecimiento, con el público latino son quienes hacen que la canción explote y gracias a eso, la canción explota en Europa, Asia y sigue creciendo”, destacó.



Y es precisamente a ese público al que llegará en la primera etapa de su gira “Love + Dance World Tour” en julio donde muchas de las fechas ya están “sold out”.



“Apenas hemos confirmado los tres primeros meses, esto ha agarrado un impulso y una velocidad que nadie se esperaba”, puntualizó, “va mi banda, mi staff, cuatro bailarines, luces, sonidos efectos especiales, una gira bastante elaborada que montaremos la próxima semana”.



