Presentan queja por no admitir amparo contra 'gasolinazo'

TIJUANA, Baja California(GH)

El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías presentó el 28 de abril una queja ante el Consejo de la Judicatura porque no se ha admitido el amparo contra el gasolinazo.



El amparo se presentó el 10 de febrero en Tijuana y se turnó a la Ciudad de México, al respecto, informó que de acuerdo a la Ley de Amparo las admisiones de demandas se deben hacer un plazo de 24 horas.



Especificó que la queja es contra los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.



“Este juez (en la Ciudad de México) pese a que hace mes y medio recibió la demanda, no ha ni siquiera admitido la misma, entendemos que por el volumen de quejosos a veces se tardan un poco más, pero no es para que exageren”, manifestó.



El amparo es promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Baja California y la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), y fue firmado por más de 26 mil ciudadanos.