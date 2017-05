Van a cementerio y celebran ahí Día de las Madres

TIJUANA, Baja California(GH)

“Han pasado 23 años y aún necesito a mi madre”, confesó Mireya Valenzuela, de 60 años, durante la visita que hizo a la lápida de su mamá en el Panteón Número 2 de Tijuana.



“Vengo a arreglarle su tumba para hacerle sentir que todavía estamos al pendiente de ella”, platicó la señora Valenzuela, quien agradece estar rodeada de sus hijos y nietos. Sin embargo, los 10 de mayo de la actualidad para ella ya han perdido sentido.



“Antes en el Día de las Madres había festivales hermosos, los niños participaban interpretando poemas, coros, cantos. Hoy ya no se le da importancia”.



Asimismo, Mireya Valenzuela aprovechó la ocasión para denunciar la falta de respeto hacia los muertos del Panteón Número 2.



“Aquí desgraciadamente no podemos traerles nada porque aquí todo se pierde. En la tumba de mi mamá había un Cristo… se lo llevaron. Hay mucha inseguridad. No puede dejar uno ni una veladora.



Es más, aquí dejamos las flores y al día siguiente ya no están. Allá en el Sur no sé si es cuestión de seguridad, pero sí hay respeto a los muertos”.



Por su parte, Guadalupe Hernández Cordero considera que la ausencia de su madre “es una pérdida que uno nunca puede recuperar. La recuerdo como lo más hermoso de mi vida. La recordamos muy divertida, cantábamos, nos dábamos regalos”.



Y terminó diciendo que “la aproveché en vida. Era nuestra amiga, nuestra mamá, era todo para nosotros”.