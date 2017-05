Dudan de plan para arrendar vehículos

TIJUANA, Baja California(GH)

La empresa Grupo Turbofin, a la que el Municipio rentará camiones de basura, no se dedica al arrendamiento de vehículos.



En recientes fechas a través del área de transparencia se dio a conocer el Gobierno municipal gastará 79 millones de pesos en el arrendamiento de 40 camiones y 12 tractocamiones a la mencionada empresa.



También recibirán 10 millones de pesos por la renta de 12 autos tipo van y 15 pick up, para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).



El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Manuel Rodríguez Monárrez denunció que el giro principal del grupo son los mecanismos financieros para generar esquemas de contratación por lo que tal vez se trate de una subcontratación.



“Nos hace pensar que lo que se esta tramando es un esquema financiero privatizador durante los tres años; un negocio entre esta nueva empresa y personas ligadas al Ayuntamiento que pudieran estar coludidos para generar un negocio particular”, declaró.



El regidor declaró que el mismo grupo ofreció sus servicios en el 2016, al Congreso de la Unión por 37 millones de pesos por el arrendamiento de una flotilla de vehículos.



Dijo que es evidente el esquema de privatización que busca realizar el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro creando una situación falsa de emergencia, tema que aseguró venía planeando desde antes de la transición por lo que investigaran los nexos de Turbofin en Baja California.



El dinero que gastará el Municipio en la renta de camiones, aseguró, se pudo invertir en la compra y reparación de unidades, ya que según cotizaciones realizadas por el legislador, un camión nuevo cuesta cerca de 3.5 millones de pesos mientras que las reparaciones de motor y clutch salen en 600 mil y 10 mil pesos respectivamente.



“El Alcalde esta incurriendo en delitos graves porque no ha entendido que todo movimiento contractual para el Ayuntamiento tiene primero que pasar por Cabildo”, expresó.



Por último, Rodríguez Monárrez reveló que los regidores del PES, analizan en el terreno jurídico las acciones legales que tomarán en próximas fechas ante varios casos que consideran no se han dado buenos resultados como en el de la renta de camiones, el caso de extorsión por el ex funcionario Jorge A. Agraz Fitch y por el manejo presupuestal discrecional.