Denuncia contra Hirata está bien integrada: Coparmex

ENSENADA, Baja California(GH)

El Presidente de Coparmex Ensenada, Jorge Nava Jiménez, afirmó que la denuncia penal que interpuso Sindicatura Municipal en contra del ex alcalde, Gilberto Hirata y el ex tesorero, fue correctamente integrada.



“Tenemos más certeza de que se está presentando ante las instancias correctas y tenemos fe en que las averiguaciones están siendo bien integradas, nos comunicaron sobre el tipo de desvíos y las cantidades y consideramos que hay elementos y la documentación adecuada para que procedan las denuncias”, apuntó.



El empresario dijo a diferencia de la denuncia interpuesta en contra del también ex presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, por desvío de fondos, está vez los elementos son más contundentes.



“Con Pelayo el recurso fue devuelto y el ministerio público decidió que no había un delito que perseguir y en el caso de la administración pasada ni siquiera hubo el intento de regresar el dinero”, indicó.



