Preocupa situación de playas al sector empresarial

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el cierre precautorio de Playa Hermosa, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Antonio Coronado Valenzuela, consideró que la iformación no se ha vertido de manera oportuna



“Definitivamente se tiene que avisar con tiempo a los visitantes de la situación que prevalece en las playas, estamos en los medios nacionales como las playas más contaminadas del país y estamos en espera de una afluencia turística importante para este fin de semana, creo que la información que se ha vertido ha sido fuera de tiempo”, opinó.



El empresario hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que haya una mejor coordinación en los monitoreos que se realicen y se informe oportunamente a la población y con cifras que no sean discordantes.



Coronado Valenzuela informó que solicitar un estudio al investigador Leopoldo Mendoza Espinosa, del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC, quien ha enfocado sus estudios en los contaminantes emergentes del agua y la recarga de acuíferos, para así conocer una opinión externa a la que han brindado las autoridades sobre la playa.



“Queremos constatar lo que la autoridad dice, es necesario que se implementen obras de infraestructura que nos den la capacidad para tratar el agua, el estudio técnico arroja que no es suficiente la capacidad que tenemos”, señaló.