Luminarias continúan fallando en Ensenada: Novelo

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de recorrer diversas colonias de la periferia, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, confirmó que las luminarias que renovó la administración pasada no están funcionando.



El Alcalde dijo que el alumbrado público es una de las principales quejas de los habitantes, ya que la falta de iluminación contribuye al incremento de la delincuencia.



“Ayer mandamos 22 lámparas en la Colonia Rosas Magallón y en la Colonia 89, ayer estuve con ellos y me decían que las lámparas LED nuevas no están funcionando, es importante que tengan luz en la noche”, apuntó.



Cabe mencionar que durante la administración de Gilberto Hirata Chico, el servicio de alumbrado público se otorgó a una empresa en concesión para la renovación de aproximadamente 25 mil luminarias como parte de un programa denominado “Ensenada Iluminada”.



No obstante, desde su instalación las lámparas han presentado diversos problemas, algunas permanecen apagadas, parpadean o están prendidas durante todo el día.



“Yo me he enfocado mucho en los servicios públicos como el bacheo, la basura y la seguridad, pero en el alumbrado la administración pasada invirtió en lámparas nuevas y ahora resulta que no funcionan, estamos analizando bien el contrato y tiene muchas deficiencias”, declaró.