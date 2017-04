Arranca operativo vacacional por Semana Santa

ENSENADA, Baja California(GH)

Con la participación de 200 elementos del Departamento de Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y equipo de Salvavidas de la UABC, arrancó el Operativo Semana Santa 2017.



Emilio Camarena Castillo, Director de Seguridad Pública Municipal, señaló que durante el periodo vacacional habrá vigilancia en playas, sierras, la Ruta del Vino, la Bufadora y demás atractivos turísticos del municipio.



Indicó que es importante la participación de la ciudadanía, por lo que los invitó a seguir las recomendaciones y medidas de seguridad emitidas por las coorporaciones de protección y atención.



Para el operativo, dijo, se contará con unidades de la policía turística, Grupo Especial Todo Terreno, Grupo de Reacción Inmediata, así como unidades de Ayuda Vial y de Tránsito.



Por su parte, el Director de Bomberos, J. Guadalupe Marmolejo, recordó que se desplazarán 25 salvavidas en las diferentes playas públicas de Ensenada con la intención de prevenir accidentes, de 10:00 a 18:00 horas.



“La responsabilidad como ciudadanos y usuarios es respetar las indicaciones que den los salvavidas”, reiteró.



Recomendaciones para usuarios de playas



Nadar cerca de las playas y de personal salvavidas



Escuchar las recomendaciones del personal



Preguntar si la playa es apta para nadar



Utilizar ropa adecuada para nadar



Cuidar y no perder de vista a niños y personas mayores



Utilizar bloqueador solar



No ingresar bajo los influjos del alcohol o estupefacientes



No utilizar como flotadores llantas o balones