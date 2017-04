Elevador para personas con discapacidad en Palacio será reparado

TIJUANA, Baja California(GH)

El elevador para personas con discapacidad que está sin funcionar y en el que se invirtieron millones de pesos, podría estar arreglado en próximas fechas.



El presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro señaló que la Oficial Mayor, María de los Ángeles Olague está analizando la situación.



"No es posible que no esté funcionando, se reirían del porqué no está funcionando, todo por el manoteo que traían", expresó.