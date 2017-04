Evolucionan los Vázquez

TIJUANA, Baja California(GH)

Gustavo, Abelardo y Angie, ya figuran como cantantes juveniles evolucionados, ahora haciendo equipo con Lucah, el dueto originario de Hermosillo, Sonora.



Desde el mes pasado el sencillo “Te encontré” se hizo presente en redes y plataformas musicales y es que los seguidores del trío cachanilla esperaban algo nuevo de los hermanos, al menos esos eran los comentarios en expectativa a través de sus sitios oficiales de Facebook y Twitter.



La sorpresa fue que el dueto integrado por Carlos y Luis, quienes conforman Lucah, colaboran en este tema y aparecen en el videoclip oficial en el canal de Youtube de los Vázquez Sounds.



“Te encontré” cuenta con la producción audiovisual realizada en las escenas de un bosque y con los muchachos caminando, platicando entre ellos, todo de manera muy natural, en el canal oficial de los cachanillas se puede observar que ya cuentan con más de 1 millón de reproducciones.



Ya se puede ver la evolución y crecimiento de los jovencitos quienes han dado frutos desde el inicio de su carrera en 2011, cuando hicieran un video en el estudio de su papá del cover de Adele, “Rolling in the Deep”.



De momento no han confirmado fechas recientes o salida oficial del material discográfico del que desprende el nuevo sencillo pero seguramente se lo harán saber a sus fans de inmediato ya que están actualizando constantemente sus redes sociales.