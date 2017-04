Playas de BC están aptas: Sector Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

El titular de la Secretaría de Salud, Guillermo Trejo Dozal, acusó que la información que destaca a Baja California en el top nacional de playas contaminadas es incorrecta, por lo que las playas seguirán abiertas al público.



Dichos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde detallan que la Playa Hermosa de Ensenada es la más contaminada del País, clasificándola como no apta para visitantes.



“Está equivocada la información, no está correcta, los que llevamos el monitoreo, es la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris estatal y hacemos dos muestreos al día”, declaró.



El secretario de Salud anunció desde la semana pasada que las playas son aptas para los visitantes, después de que había cuatro playas insalubres, según los estudios de la Dirección contra Riesgos Sanitarios.



“Afortunadamente si hemos podido trabajar en las playas porque allá está el centro, pero lo que se visto mayormente afectado es el monitoreo de las albercas y restaurantes, es algo peligroso”, comentó.



Trabajo entorpecido



Sin embargo aceptó que el trabajo que le corresponde a la Cofepris estatal, se ha visto entorpecido por el bloqueo del sindicato de los trabajadores de salud, encabezados por Virginia Noriega Ríos.



Comentó que debido al bloqueo en las instalaciones de la Dirección contra Riesgos Sanitarios de Mexicali, se está entorpeciendo todo el operativo de inspección de semana santa, como las albercas y restaurantes.



“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, no vamos a llegar a enfrentarnos, no es nuestro papel, se ha ido fortaleciendo porque se está integrando el expediente”, precisó Trejo Dozal.



Volvió a hacer un llamado a los líderes del bloqueo, a que recapaciten y se siente a dialogar, ya que cuando inicie el proceso ni el mismo titular de la Secretaría de Salud, podrá detenerlo.



Declaró que el no está analizando en incitar a un desalojo, pero que dejará a las instancias competentes como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la toma de esa delicada decisión.



Comentó que el Ministerio Público estará llamando a los insurrectos para que brinden su declaración, ya que si bien tienen el derecho a manifestarse, no tienen el derecho de entorpecer la labor de la importante Dirección.



Es bueno saber…



Mexicali es el único Municipio donde se han entorpecido las labores, el secretario Trejo dijo que la denuncia va en general, ya que no quiere que se lesione la relación que tiene con la líder sindical, Virginia Noriega Ríos.