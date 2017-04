Denuncian penalmente a Hirata y 6 ex empleados

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el Ministerio Público, ayer la Sindico Procurador del 22 Ayuntamiento de Ensenada, interpuso la denuncia en contra del ex Alcalde, Gilberto Hirata Chico y el ex tesorero, Samuel Jaime Aguilar por los delitos de peculado y abuso de autoridad.



La Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, explicó que la denuncia se deriva de un préstamo que se adquirió en la administración anterior por más de 650 millones de pesos, en el cual se ha detectado un desvío de más de 200 millones de pesos.



“Este prestamos tenía varios fines específicos, como pagos al Issstecali, la compra de unos camiones y la adquisición de un software entre otros rubros, sin embargo, no se aplicó”, señaló.



La funcionaria aclaró que es una denuncia penal y la sanción podría llegar a la privación de la libertad, sin embargo, eso dependerá del Juez que emita el resolutivo.



“Nosotros estamos proporcionando todos los elementos para que la denuncia sea procedente, traemos todas las auditorias de lo que hemos encontrado, no es una denuncia al vapor, ya había una investigación desde la administración anterior y le hemos dado seguimiento y nos hemos tomado el tiempo necesario para poder fundamentar y sustentar bien”, afirmó.



La Síndico Procurador agregó que la denuncia contra el ex tesorero es por los delitos de peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.



“Esta denuncia no tiene nada que ver con los procedimientos administrativos que llevamos en la Sindicatura, hay otros funcionarios involucrados como el ex director de infraestructura, entre otros que se encuentran en investigación, alrededor de cinco personas más”, reveló.



Por su parte, el Presidente de la Federación Coparmex Baja California, Armando León Ptacnik, consideró que es necesario que en esta ocasión la Procuraduría General de Justicia del Estado actúe de manera precisa.



“Creo que la integración que ha hecho la Sindicatura actual está muy completa y esperamos que proceda, necesitamos un castigo que inhiba futuras acciones de otros funcionarios, en un momento en el que la corrupción está muy presente en nuestro estado es muy importante que se dé un caso de éxito”, enfatizó.



Lo que dice la ley



De acuerdo al artículo 223 del Código Penal Federal, comete el delito de peculado todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto, dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa.



En este delito, cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse el delito y destitución de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.



Por otra parte, en el artículo 215 del Código Penal Federal se establece que el delito de abuso de autoridad, lo cometen los servidores públicos cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o disponga indebidamente de ellos.



Este delito puede alcanzar una pena de uno a ocho años de prisión, de 50 hasta 300 días de multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.