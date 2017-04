Municipio ya analiza eliminar la ciclovía

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a la queja de comerciantes de La Mesa, la ciclovía instalada a lo largo del bulevar Federico Benítez podría desaparecer, obra en la que se invirtieron 8 millones de pesos y que ha sufrido diferentes modificaciones desde su construcción en 2015.



El más reciente es el cierre de uno de sus tramos debido a las obras que se realizan en el Nodo 20 de Noviembre desde febrero del año pasado.



El pasado viernes, comerciantes y empresarios de La Mesa, en una reunión de trabajo, le expresaron las afectaciones existentes con el carril para usuarios de bicicleta, como tráfico al quitar dos carriles y algunos pequeños negocios cerraron debido a que no contaban con un estacionamiento para clientes.



“Quedamos muy claro con los comerciantes, di instrucciones a Seguridad Pública como a la Secretaría de Desarrollo Urbano, de que revisarán qué pasa si quitamos los cajones esos que parecen muros”, dijo declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum.



Explicó que al haberse invertidos recursos federales, se analizará si retirar las mojoneras podría ocasionar algún adeudo millonario con las autoridades centrales.



“Esa no es ciclovía con todo respeto, son unos cajones que pusieron, y no caben dos bicicletas de ida y vuelta, del otro lado no hay. No debe de estar ahí”, indicó.



Su rescate



El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Cesar Romeo Sauceda, consideró que el municipio debe de intentar rescatarla promoviéndola entre la ciudadanía.



La ciudadanía no está en condiciones de aceptar una ciclovía, señaló, porque primero debe haber un orden en el tráfico vehicular.