Construcción de casas en el Cañón del Alacrán debe sustentarse:PC

TIJUANA, Baja California(GH)

La construcción de casas en el Cañón del Alacrán debe sustentarse con un estudio por expertos que garantice que no existe un riesgo para los posibles habitantes, explicó José Rito Portugal de la Mora Servín, titular de la dirección municipal de Protección Civil.



Declaró que la dependencia a su cargo no está en contra del proyecto, pero si a favor de que se garantice que no existe un riesgo a la integridad de las personas que planean asentarse en este lugar.



Señaló que la zona conocida como Cañón del Alacrán, en la colonia Divina Providencia de la delegación Playas de Tijuana, se encuentra contemplada dentro del atlas de riesgo que incluye otros cañones y laderas de la ciudad.



Dos semanas atrás se inició la construcción de viviendas para migrantes de origen extranjeros, proyecto iniciado por los coordinadores del templo Embajadores de Jesús que tiene más de dos décadas instalado en dicha área.