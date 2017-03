Eliminación de fuero y Sistema Anticorrupción harán mancuerna

ROSARITO, Baja California(GH)

La eliminación del fuero en Baja California hará mancuerna con la iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo el presidente del Congreso del Estado, Ignacio García Dworak, al precisar que ya se hicieron foros en los cinco municipios y que en el mes de julio podría ser aprobada esta iniciativa.



Expuso que la persona que encabece la Fiscalía Anticorrupción que va a depender de la Fiscalía General del Estado, tendrá que estar avalada por todos los sectores y no pertenecer a ningún partido político, para garantizar su actuación, y eso es algo que ha pedido la población, lo que engrandecerá su trabajo.



García Dworak expuso que la eliminación del fuero permitirá al Sistema Estatal Anticorrupción, actuar para que los funcionarios que no cumplan con su cometido y sean señalados, puedan ser juzgados en caso de que así se requiera, despojándolos del manto de la salvaguarda constitucional que representaba el fuero.



El diputado por Rosarito, consideró que ha habido grandes avances en los últimos meses, y que si bien algunos temas ya estaban sobre la mesa, sin duda la participación ciudadana traducida en manifestaciones, ha jugado un papel primordial en el avance de las iniciativas.



Ignacio “Nacho” García, resaltó que si bien hay todavía algunos puntos que se trabajan a petición de los manifestantes, esto no quiere decir que los trabajos no estuvieran en análisis, por lo que argumentó que algunos se han tenido que adelantar ante la presión, pero ya estaban en agenda e incluso, aprobados como lo es la Revocación de Mandato, que ya está en papel pero que tiene que esperar los tiempos establecidos.