Debe analizarse cálculo de valor catastral señalan los valuadores

TIJUANA, Baja California(GH)

La falta de modernización catastral que no se ha realizado desde 2006, afecta directamente el pago del predial, declaró Leonardo Topete Sánchez, presidente del Colegio de Valuadores del Estado.



Consideró necesario realizar un nuevo análisis no por zonas homogéneas sino tomando en cuenta los valores y clasificación de las construcciones para que el impuesto sea mas justo para la población.



“Afecta directamente el impuesto predial porque no son la cantidad de cuentas que deben estar pagando, la misma modernización no significa que tenga que aumentar, simplemente tiene que existir un ajuste, es en lo que estamos trabajos”, declaró.



El ajuste dependerá de factores como los valores catastrales mismos que ya empieza a reflejar la realidad de los valores de la zona, señaló, debido a que con anteriormente pagaban impuesto sobre valores inexistentes.



Dijo que se tiene que presentar el valor único que represente al mercado actualizado de la zona y sobre eso pagar el impuesto, ajustándose los valores que no necesariamente sea oneroso para la ciudadanía.



“El pago de impuesto predial debe de ser mas justo, no podemos tener gente de escasos recursos pagando grandes cantidades y gente con muchos recursos pagando poco, tiene que existir una equidad”, afirmó.



Tijuana cambia diariamente, y desgraciadamente por falta de presupuesto no se ha podido continuar con las labores de la modernización, dijo.



La urbe cuenta con muchos asentamientos irregulares, expuso, que después deben regularizarse para la prestación de servicios públicos.



Indicó que la actualización es necesaria para poder dar los servicios necesarios como pavimentación, la creación de parques y escuelas pero al no haber ingresos no puede hacerse lo que genera un ciclo vicioso.