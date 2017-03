'Problemas rebasaron al Alcalde': Benedicto

TIJUANA, Baja California(GH)

Juan Manuel Gastélum Buenrostro es un alcalde improvisado, al cual los problemas ya lo rebasaron, afirmó el analista político, Benedicto Ruiz Vargas, en un análisis de los 100 primeros días de gobierno del panista.



"Lo observo bastante confundido, es un Alcalde que no tiene un plan de gobierno, no conoce los problemas; los problemas ya lo rebasaron como la recolección de la basura, la inseguridad, y otros servicios", manifestó.



Al frente del 22 Ayuntamiento ha cometido muchos errores, subrayó, y Tijuana no está para improvisaciones.



Sostuvo que se nota un compromiso político del Alcalde con los transportistas, lo además implica que no avance la Ruta Troncal.



Mientras que la problemática de la recolección basura, señaló, no es justificable.



"No tienen ningún peso lo que ha dicho el Alcalde y otros funcionarios, que se descompusieron los camiones; el problema es que se descompusieron el día que entró, lo cual es absurdo e inexplicable", aseguró.



Y además, comentó que para atener la inseguridad tampoco hay una respuesta.



"No hay una organización, no hay una propuesta, es un Alcalde que llega e improvisa, ha estado improvisando desde el primer día con todo, desde la formación del equipo hasta las propuestas", apuntó.



La instalación de las puertas de metal en Palacio Municipal, dijo, se traduce en una autoridad hermética.



"Me preocupa que esto vaya a continuar, que no se vaya a poder corregir a mediano plazo porque no hay las condiciones. No veo un Alcalde responsable, serio; veo un alcalde que tiende mucho a cantiflear, a usar frases triviales, discute con todos", aseveró.



Todos estos rasgos, adelantó, van a llevar a que la ciudad tenga más problemas.