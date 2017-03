Deficiente régimen fiscal del SAT

TIJUANA, Baja California(GH)

La base de contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) no crece, señaló la presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), Aracely Alicia Guzmán Ibarra.



"Siempre hemos dicho que el Gobierno Federal tiene un padrón de contribuyentes cautivos que no ha podido ampliar su base de contribuyentes a los cuales capte para que paguen los impuestos", comentó.



Lo que significa, indicó, que son los mismos de siempre los que tienen que cumplir con las obligaciones fiscales que establece el gobierno.



“Tenemos el Régimen de Incorporación Fiscal que desde mi punto de vista todavía no pega, ya tenemos dos años con eso y no han podido traerse a todos los informales a ese régimen", dijo.



La contadora afirmó que es un buen régimen porque el primer año que se entra al esquema se paga cero por ciento de impuesto, esto como un incentivo para que se incorporen.