Ruta Troncal sin mejorar la movilidad

TIJUANA, Baja California(GH)

La movilidad de la ciudad no ha mejorado con la puesta en marcha del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Gerardo Tenorio Escárcega.



Refirió que las obras de infraestructura se realizaron, pero falta el equipamiento tecnológico.



El tráfico vehicular no ha disminuido porque el Sistema no está operando a toda su capacidad y no han salido de circulación otras rutas de transporte.



"Las unidades nuevas van a reemplazar a las viejas siempre y cuando todo el sistema tecnológico que se ocupa esté", manifestó.



Tenorio Escárcega declaró que hasta el momento el Ayuntamiento no les ha entregado completo el proyecto para poder analizarlo.



"Quedaron de darle un poquito más de formalidad, estaban ellos en una revisión interna, después de que terminaran esa revisión interna nos iban a considerar, dijo.



Sin embargo, señaló que a simple vista falta que se sincronicen los semáforos.



"No es con el afán de criticarlo, es más para aportar la parte técnica de todos los especialistas que tenemos en el Colegio...no vamos a criticar algo que ya están sin tener una solución”, indicó.



Es una inversión para la ciudad de Tijuana, subrayó, no es una inversión de un partido.