Universitarios viven abusos en transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Valle de las Palmas continúan enfrentando problemas con el transporte público, porque no les respetan la tarifa estudiantil y tienen mal trato por parte de los chóferes.



El pasado jueves la empresa Altisa bloqueó por un lapso de 5 horas la entrada a los camiones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), asegurando que ellos son los únicos que tienen autorizada la ruta por parte del municipio.



“Pusieron un camión enfrente de donde nos estacionamos y otro atrás para que no saliéramos, alrededor de 10 camiones no salieron. Nos dijeron que nos fuéramos porque la concesión era de ellos”, señaló Omar Payan, chofer de la Ruta Troncal.



El sistema atiende entre mil y mil 500 jóvenes todos los días, cobrándoles 7 pesos, saliendo camiones cada 15 minutos hasta las 17:20 horas pero en caso de ser necesario hasta las 18:20 horas.



“Nuestros compañeros están preocupados de que la fueran a quitar por ser competencia para Altisa; estamos muy aislados y se necesita mas de una compañía que de el servicio”, manifestó Claudia Espinoza, estudiante de ingeniería aeroespacial.



El rector de la UABC, Juan Manuel Ocegueda, dijo estar preocupado por la situación porque han hecho reiteradas gestiones para regularizar el servio.



“Yo quisiera hacer un llamado al alcalde, a que analicen el tema, y nos proporcionen alguna solución que vaya en beneficio por los jóvenes”, resaltó.



A través de un sondeo realizado por Frontera, los “cimarrones” coincidieron en que la Altisa no les respeta la tarifa estudiantil cobrándoles hasta 17 pesos.



Además, que la autoridad escolar no se han acercado con los estudiantes para hacerles saber la situación actual por lo que les gustaría que los mantuviera mas informados sobre este tipo de situaciones que les afectan.



El presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, reveló que el lunes 13 de marzo estarán reuniéndose con las empresas involucradas para encontrar una solución a la problemática.



Aseguró que habrá transporte e inclusive las dos entidades pueden prestar el servicio por lo que hizo una invitación a los involucrados a pensar en los jóvenes.