Ciudadanos no fueron tomados en cuenta

ENSENADA, Baja California(GH)

El coordinador de la agrupación #NiUnPesoMás, Alan Bañaga Castro, manifestó que la Comisión de Seguridad Tránsito y Transporte, únicamente tomó en cuenta a los concesionarios del transporte y no a los ciudadanos para tomar su decisión.



“Nos parece muy preocupante que una decisión que afecta a la economía de todas las familias y usuarios que a diario utilizamos el transporte público para ir a sus centros de trabajo, escuelas y hogares, no se nos haya tomado en cuenta y únicamente se tomara en cuenta al gremio transportista”, señaló.



El coordinador de #NiUnPesoMás comentó que ayer acudieron al Palacio Municipal para estar presentes en la sesión de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, sin embargo, no los dejaron pasar.



“Se llevó a cabo una sesión en la que solo estuvieron regidores y nos cerraron la puerta, no hubo disposición de escucharnos o dialogar, fue una decisión que se tomó en un encerrón”, indicó.



Bañaga Castro comentó que la mayoría de las familias ensenadenses gastan más de la mitad de su sueldo en el transporte público, por lo que consideran que este posible incremento sería insostenible para muchos estudiantes y trabajadores.



“Gran parte de la deserción escolar es debido a que a las familias no les alcanza para cubrir los gastos básicos, el gremio transportista argumenta que están a punto del colapso y esto es culpa de las administraciones municipales que los han dejado operar en el anarquismo sin pensar en otras soluciones”, opinó.



El vocero de los estudiantes consideró lamentable que el Gobierno municipal pudiera aprobar otro incremento, ya que en los últimos meses la población ha demostrado un hartazgo ante los incrementos de los tres niveles de Gobierno.



“Se asocia a una tendencia de incrementos que se han vivido en todo el País y Ensenada no ha sido la excepción, por parte del Ayuntamiento se aumentó el predial, el alumbrado público y ahora intentan aumentar la tarifa del transporte”, expresó.



El representante de #NiUnPesoMás dijo que es inverosímil que pueda darse un incremento de tres pesos a la tarifa, pues el servicio es deficiente y de mala calidad.



“Las unidades están en muy malas condiciones, no tienen accesos para personas con discapacidad, los choferes no respetan la tarifa a los estudiantes y se ha suscitado una gran cantidad de accidentes debido a su falta de precaución al manejar”, puntualizó.



En 2014 transportistas habían solicitado el incremento



Les fue negado, y luego interpusieron un recurso ante el Tribunal Contencioso



En 2016 el tribunal resolvió que la negativa de aumento no había sido clara



Regidores del actual cabildo votan 3 a favor del aumento y dos en contra



El aumento se podrá hacer efectivo en la próxima sesión de Cabildo



La tarifa pasaría de 10 a 13 pesos