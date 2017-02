Proponen aumentar 3 pesos al transporte

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de un extenso análisis sobre la tarifa del transporte, la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte del 22 Ayuntamiento de Ensenada, emitió un dictamen en sentido positivo para incrementar la tarifa tres pesos, el cual se subirá la próxima sesión de Cabildo para su votación.



Cabe recordar que los transportistas solicitaron un incremento a la tarifa en febrero de 2014, sin embargo, debido a que la administración pasada resolvió en contra del aumento, los transportistas interpusieron un recurso en el Tribunal de lo Contencioso.



En octubre del año pasado el tribunal emitió una resolución donde informó que el argumento para haber negado el aumento no había sido claro, obligando a la comisión a emitir un nuevo dictamen, no obstante, el tema pasó a los regidores del actual Ayuntamiento que integran la Comisión de Seguridad Tránsito y Transporte.



Con el tiempo encima, la comisión sesionó a puerta cerrada la tarde del jueves, sin embargo, al no llegar a un acuerdo se declaró un receso y se reanudó el viernes a las 8:00 horas.



Luego de unas horas de discutir el tema, la comisión dictaminó en sentido positivo el aumento de tres pesos a la tarifa del transporte con tres votos a favor y dos en contra.



A favor se manifestaron la regidora del Partido Nueva Alianza (Panal) Norma Angélica Aguirre, la regidora del PRI María Rosa Guzmán Agúndez y el regidor independiente Rodolfo Mellado Pérez.



Se manifestaron en contra el regidor del Partido Encuentro Social (PES) Ramón Iván Duarte Córdova, quien coordina dicha comisión, y el regidor del PRI Ricardo Medina Fierro, argumentando que la población no soportaría un incremento del 30%, ya que actualmente la tarifa es de diez pesos y con este aumento costaría 13 pesos el pasaje.



Con el dictamen en sentido positivo, los regidores acordaron que si se llega a dar dicho incremento, se crearán obligaciones al gremio transportista, como la renovación de unidades, que los choferes utilicen uniforme, realizar antidoping constantemente, acondicionar las unidades a las necesidades de las personas con discapacidad y respetar los descuentos a estudiantes y adultos mayores.



Transporte en números rojos

Por su parte, el presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (Utime), Armando Gutiérrez Guerra, aseguró que las empresas de transporte tienen bastante tiempo trabajando en números rojos.



“Desde hace más de dos años hemos trabajado con una inflación en la que vamos llegando a la línea de equilibrio donde no había manera de seguir operando, hemos logrado aguantar metiéndole recursos de otra parte, lógicamente en demérito de las unidades y el servicio”, expresó.



El empresario comentó que actualmente las empresas de transporte tienen el 14% d de más de 550 unidades, debido al deterioro que tienen por las malas condiciones de las calles.



“Los talleres están llenos de carros y por falta de economía no los podemos reparar, los choferes están sin turno para trabajar y se nos fue haciendo una bola de nieve para poder cumplir con las prestaciones de los operadores, es desesperante la situación”, argumentó.



Gutiérrez Guerra afirmó que la situación se ha ido agravando con el incremento de los combustibles, la depreciación del peso frente al dólar y por consiguiente el aumento de las refacciones.



“Nosotros estábamos solicitando que el incremento fuera del 35% pero valorando la situación y conscientes de la situación económica del usuario, consideramos que con el aumento del 30% nos da la oportunidad de seguir operando y esperamos que le den celeridad al Plan Maestro de Vialidades y Transporte que ya fue aprobado por el congreso”, declaró.



El presidente de la Utime dijo estar consciente de que gran parte de la población estará inconforme con un incremento, sin embargo, el gremio transportista ha estado informando a los usuarios con la entrega de 12 mil volantes y se han pegado fichas informativas en todas las unidades para alertar sobre un probable aumento.



“Nosotros no consideramos que del usuario genuino tengamos problema, la reacción va a ser de algunos grupos políticos y de algunos medios que magnifican situaciones que no existen, la realidad es que la ciudad está en muy malas condiciones en vialidades, semaforización, vigilancia y supervisión de la Unidad Municipal de Transporte”, señaló.