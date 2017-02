Suman 54 casas en peligro en Camino Verde

TIJUANA, Baja California(GH)

El número de viviendas afectadas por los movimientos del suelo en la colonia Camino Verde aumentó de 14 a 54, informó el director de Protección Civil Tijuana, José Rito Portugal, por lo que permanecerán en estado de alerta ante el pronóstico de lluvias que se avecina para este sábado.



Aunque el pronóstico señala probabilidades de precipitaciones aisladas entre en un 50% y 60%, personal de guardia de la dependencia verificará los desarenadores y las zonas donde existen antecedentes de movimiento de laderas como en los asentamientos Sánchez Taboada y División del Norte.



Detalló que actualmente están etiquetadas 46 hogares en rojo y 8 en amarillo sin embargo durante la semana pasada no registraron movimiento en el suelo.



“En Camino Verde sí tendríamos vigilancia permanente por la situación de que es el movimiento más reciente que se ha presentado, hay que estar atentos a cómo se desarrolla con el flujo de agua”, manifestó.



Agregó que por la topografía del Municipio en donde existen muchas laderas estarán atentos a cualquier situación especialmente a los reportes que haga la ciudadanía a través del número de emergencia 911.



El funcionario municipal aseguró que la dirección a su cargo trabaja los 24 horas al día los 365 días del año, aunque los fines de semana y los días festivos reduce el personal activo siempre hay trabajadores de guardia atendiendo cualquier situación.



Por último recomendó a la población estar atentos a la información oficial que proporcione la autoridad respecto al clima, manejar con precaución, no cruzar arrojos y en caso de no ser necesario no salir de casa.