Darán acta a hija de matrimonio homoparental

TIJUANA, Baja California(GH)

El próximo miércoles Renee, bajacaliforniana nacida de un matrimonio homoparental, se podría convertir en la primera ciudadana a nivel nacional que obtiene su identidad a través de la gestión de un organismo de derechos humanos.



Luego de que la Secretaría General del Gobierno del Estado aceptara por completo el exhorto que la CEDH emitió el pasado 12 de enero, la oficina del Registro Civil se comunicó con la pareja y su abogada para citarlas el próximo miércoles 15 de febrero.

“Estamos muy contentas con este logro, porque por fin se van a hacer válidos los derechos de Renee por los que nunca dejamos de pelear. Esto también fue para que otros niños no deban pasar por lo mismo”, expresó Verónica Tejada, madre de la menor.

Reiteró que en los últimos meses han atravesado por distintas dificultades por la falta del documento, entre los problemas destaca la imposibilidad de ingresar a la niña a una guardería, por lo que sus madres de han turnado para cuidarla.

La falta de seguridad social también fue un problema recurrente para la menor por no contar con su acta de nacimiento, indicó que esto se presentó cada que acudían para completar su esquema de vacunación.

El pasado 25 de abril de 2016 nació Renee en el Hospital General Regional No. 1 de Tijuana, nosocomio donde se le hizo entrega de la declaración de nacimiento sin dificultad para iniciar el trámite del registro de su identidad.

Fue en la oficina del Registro Civil de la delegación de La Mesa donde se les negó la entrega del documento, por no contar con un formato especial para el registro de los menores que nacieran dentro de un matrimonio homoparental, por lo que Renee está por cumplir 10 meses sin acta de nacimiento