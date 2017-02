Reconoce crisis de servicios públicos secretario municipal

TIJUANA, Baja California(GH)

El secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, manifestó que Tijuana tiene una crisis de servicios.



"Sí hay una crisis de iluminación de la ciudad, obviamente hay una crisis de la recolección de basura, y después de las lluvias se agravan también los problemas de baches", sostuvo.



Detalló que entre el 60 y 70% de los camiones recoletores de basura están descompuestos.



"Los vehículos están caídos, están en talleres municipales, no hay recursos para las refacciones, hay muchos de estos que ya no tienen remedio, que ocupan renovación", indicó.



Luévano Ruiz comentó que están esperando el arrendamiento o compra de vehículos.



“Todavía no se adquieren pero los que están colaborando en este momento prestando unidades, son asociaciones civiles", dijo.



El funcionario municipal explicó que acondicionaron contenedores de basura para recibir a los ciudadanos que llevarán sus desechos como parte de la marcha ciudadana “Lleva tu basura a Palacio” que se realizará hoy a las 14:00 horas partiendo de la glorieta conocida como “Las Tijeras”.



"Es un lugar público en que se dará el acondicionamiento para que la gente que no tenga la recolección de basura", enfatizó.