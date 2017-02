Presentan amparo en tribunales

TIJUANA, Baja California(GH)

El amparo en contra del “gasolinazo” fue presentado ante el Poder Judicial de la Federación con el respaldo de más de 26 mil firmas de ciudadanos inconformes por el aumento del precio de los combustibles.



"El juez va a tener que acordar si incrementa o decide ya no incrementar los precios flexibilizados, le damos una serie de argumentos técnicos en los cuales le decimos que no debe hacer mayores incrementos porque la fórmula metodológica permite alteraciones y manipulaciones", declaró el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, quien integró y ayer presentó el proceso legal.



El amparo es promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Baja California y la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt).



"El procedimiento de liberación de combustibles hoy es reclamado, y lo vamos a hacer en tres vías diferentes: Atacando el decreto que viene en la Ley de Ingresos, lo artículos Décimo Primero y Décimo Segundo; atacando el anexo dos de la metodología para flexibilizar los precios; y atacar la estructura de precios que es discrecional, que no tiene un fin técnico y justificado", detalló.



En materia de amparo, explicó, hay un principio llamado "Principio de Relatividad" que solo debe proteger a los amparados, sin embargo se está tratando de frenar los incrementos en tanto no se presente una metodología clara.



A detalle

30 días se podría solicitar la suspensión provisional para evitar “gasolinazos”

En mínimo un año se daría la resolución del amparo