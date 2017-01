Aún está pendiente dictaminar alza del transporte

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el incremento en los combustibles, el Secretario General del 22 Ayuntamiento de Ensenada, Iván Alonso Barbosa Ochoa, dijo que aún está pendiente que el cabildo resuelva la petición de incremento a la tarifa que solicitaron los transportistas.



Cabe recordar que el Presidente de la unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada, Armando Gutiérrez Guerra, comentó que con el incremento del diesel las unidades gastan en promedio 400 pesos más que antes.



En ese sentido, el Secretario General del 22 Ayuntamiento, Iván Alonso Barbosa Ochoa, recordó que la petición de los transportistas fue hecha en febrero de 2014 y aunque fue dictaminada en contra por la Comisión de Seguridad, Transito y Transporte, los transportistas recurrieron a una revisión en el tribunal de lo contencioso.



“El contencioso resolvió que la solicitud se devolviera a la comisión porque no hay motivos para negar el aumento a la tarifa, no fundamentaron bien el dictamen y ahora la actual comisión de seguridad, transito y transporte lo está analizando junto con el jurídico del ayuntamiento”, explicó.



El Síndico Procurador dijo que no existe un plazo para dictaminar el tema, sin embargo, ya fue turnado de manera formal a la comisión.