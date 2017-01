Albergues solo tienen recursos para tres meses

TIJUANA, Baja California(GH)

Los recursos de los albergues donde se hospedan migrantes extranjeros alcanzarían para tres meses de mantenerse el flujo actual, declaró el padre Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana.



Cada semana arriban a la ciudad entre 60 y 80 migrantes extranjeros, en su mayoría de origen haitiano, los cuales podrían tener una estadía de cuatro a cinco meses durante el trámite de su asilo humanitario en Estados Unidos.



“Lo que tenemos, comida y artículos de higiene, nos alcanzaría para tres meses si siguen llegando la misma cantidad de migrantes. No sabemos cuántos más vienen en camino y tampoco estamos contemplando los deportados que podríamos recibir este mes”, indicó el activista.



El mayor Andrés Saldaña, director del Ejército de Salvación, coincidió que los recursos que recibieron en el último mes serían suficientes para unos cuantos meses de mantenerse el mismo número de migrantes.



“Ante la expectativa que las cifras se tripliquen por las deportaciones, nuestra preocupación no sería solo la falta de espacios, también la falta de comida y de recurso económico para pagar servicios”, expresó.



Piden apoyo

Para apoyar a las asociaciones civiles que albergan haitianos, la Dirección Municipal de Atención al Migrante y DIF municipal lanzaron una convocatoria permanente para la colecta de alimentos no perecederos y artículos de higiene y limpieza.



Arroz, frijol, comida enlatada, aceite, artículos de primera necesidad como jabón, toallas sanitarias o pañales para los recién nacidos, cobijas y agua embotellada son las donaciones que se están solicitando a la ciudadanía.



“Tan solo en Tijuana contabilizamos 4 mil haitianos, repartidos en 30 albergues que se han instalado en la ciudad, para los cuales se ofrecen tres alimentos diarios y muchos sitios ya no cuentan con recursos suficientes”, indicó César Palencia, titular de la dependencia.



Para la colecta se instalaran a partir de esta semana dos centros acopio, uno de ellos ubicado en las instalaciones del DIF Municipal sobre el bulevar Insurgentes, mientras que el otro estará en Canaco Tijuana.



Ante la expectativa de que el flujo migratorio continúe por varios meses más la convocatoria se mantendrá abierta de forma indefinida, los centros de acopio estarán disponibles de lunes a viernes en horario de oficina, de 8:00 a 15:00 horas en cada sede.