Buscan 22 personas cargo de Consejero Presidente del Ieebc

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de 22 personas cumplieron con los requisitos de elegibilidad para contender por el cargo de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), donde destacan ex consejeros del órgano electoral y funcionarios electorales de la entidad.



Dichas personas realizarán el examen de conocimientos el próximo sábado 12 de agosto en las instalaciones de la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Mexicali, de acuerdo a información del Instituto Nacional Electoral (INE).



Entre las personas que aplicarán este examen, destacan varios ex consejeros electorales, funcionarios del Ieebc, del INE y del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc).



Son tres ex consejeros electorales; Jaime Vargas Flores, quien ya ha sido consejero electoral en cuatro ocasiones distintas y Jorge Alberto Aranda Miranda, quien fue consejero electoral del antiguo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)



Además, está Juan González Godinez, que fue consejero presidente del entonces llamado Consejo Estatal Electoral. .



