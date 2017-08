Chef María Engracia Celis en ciclo Cocinas Tradicionales del Cecut

TIJUANA, Baja California(GH)

El Ciclo Cocinas Tradicionales de México tendrá como exponente a la Chef María Engracia Celis, el próximo miércoles 16 a las 19:00 horas, en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.



Celis, quien fue directora de la Academia de Gastronomía y Posgrados de ESDAI, México durante 17 años, impartirá la conferencia Cocinas tradicionales y nutrición, con el objetivo de mostrar al público que a lo largo de los años, las cocinas originarias del país han conservado siempre altos niveles nutritivos más allá del sabor.



La chef María Engracia Celis ha sido además catedrática en materias como Producción de alimentos en alta escala; Planeación de menús; Cocina regional mexicana y panadería y ha divulgado a las cocinas tradicionales en varios programas de radio y televisión como Al Sabor del Chef y México Gourmet de Canal 11.



La formación académica de Celis incluye estudios en la Universidad Anáhuac; Culinary Institute of America; Universidad Panamericana; Le Cordon Blue; UNAM, y es miembro de la International Association of Culinary Proffesionals; Asociación Culinaria de México; Slow Food International Association; Society of Wine Educators, la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología y la Asociación Mexicana de Sommeliers.



Este Ciclo de conferencias se organiza en colaboración con Culinary Art School y la entrada es libre.