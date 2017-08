Reik conserva su esencia

TIJUANA, Baja California(GH)

“Qué caso tiene que se pelee lo urbano con el pop o los diferentes géneros, al contrario, hay que unirlos, aceptarlos y hacer cosas juntos divertidas”, consideró Julio Ramírez.



Uno de los tres integrantes del grupo Reik, junto a Jesús Navarro y Bibi Marin, destacó que ellos no hacen a un lado las tendencias musicales; al contrario, le sacan provecho, pero sin perder su esencia.



Y es que con el éxito de “Despacito” de Luis Fonsi, las fusiones de otros artistas como Maluma, Gente de Zona o Nicky Jam, pareciera que todo suena igual.



En entrevista vía telefónica desde su hogar, Ramírez dijo ser respetuoso de la música, y aunque habrá detalles que no les parezcan, lo hacen a su estilo.



“Vamos a seguir buscando esas canciones movidas a nuestro estilo con nuestras letras que tengan sentido, que a la gente le gusten”, sostuvo; ya colaboraron con Nicky Jam en el tema “Ya me enteré”.

Un disco muy redituable.



Su quinto disco “Des/Amor” ha logrado ya su quinto corte musical “Un amor de verdad”, que apenas esta semana tuvo su estreno.



De once temas que incluye el álbum, Ramírez recalcó que todos fueron pensados para ser sencillos, no para rellenar, por lo que el disco tiene mucha vida.



“Esperemos que mucha, todo depende de la estrategia que queramos seguir, tenemos dos temas muy baladas universales que pueden ser urbanas como ‘De rodillas’.



“A lo mejor nos viene bien, porque tenemos letras más de cachondeo, podríamos seguir esa fórmula, pero tampoco tenemos miedo de decir, sabes qué ‘Des/amor’ ya cumplió su propósito”, indicó.



Ramírez aseguró que la placa tiene muchos detalles escondidos a los que se les puede sacar bastante provecho.



De regreso a la Baja

Será el próximo sábado 12 de agosto cuando Reik se presente en el Anfiteatro Valle de Guadalupe, en un concierto que forma parte de su actual gira.



“Este setlist que hemos de presentar es lo mejor de los cinco discos que tenemos para nuestra gira, con un poco de prueba y error, en el orden”, explicó que incluyen desde “Yo quisiera” hasta “Un amor de verdad”.



El músico agregó que es la mejor gira hasta ahora, tanto en producción como en contenido, por la madurez que ya tienen.



Al detalle

Reik

Sábado 12 agosto

Anfiteatro Valle

de Guadalupe

Costos: 650 a 2,485 pesos