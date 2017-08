Busca PRI perfilar a candidato para el 2018

(GH)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará en su Sesión Plenaria de la 22 Asamblea Nacional Plenaria del próximo sábado crear acuerdos y perfilar candidatos con miras a la elección presidencial del 2018.



Militantes priistas se reunirán en la Ciudad de México y líderes del partido en Baja California estarán presentes.



La diputada local Patricia Ríos López dijo que en la Asamblea se analizarán aspectos como la situación política y electoral del partido, así como los retos que enfrentan como instituto político.



Temas como la construcción del proyecto de nación del partido y la forma en que se enfrentarán las elecciones del 2018, serán tocados en la Asamblea Nacional priista.



Se analizará, mediante la participación de la militancia, el proyecto de nación que pretende el partido, para lo cual se realizaron cinco mesas nacionales temáticas.



En dichas mesas los militantes propusieron sus inquietudes e ideas para definir de manera conjunta la plataforma política con la que el PRI habrá de participar en los siguientes procesos.



La legisladora afirmó que otros temas prioritarios a revisar son la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, al ser muy sensibles y parte de las exigencias de los ciudadanos.



Para Carlos Barboza, delegado del PRI en el Estado, el partido debe elegir a un candidato que pueda competir en unas elecciones que considera atípicas por el número de partidos que tendrán representación.



“Tiene que ser un candidato altamente competitivo, que le diga algo a la sociedad, que de respuesta su solo trabajo, su solo perfil, que le permita a la sociedad tener una evaluación muy clara y una propuesta seria, altamente competitiva”, explicó.



Barboza Castillo se encuentra en Campeche representando a Baja California en la Asamblea de Estatutos del PRI; el 12 de agosto viajará a la capital del país para estar presente en la asamblea plenaria.



Candidatos impecables

El presidente del PRI en Ensenada, Ricardo Medina Fierro, informó que asistirá a la Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional del PRI donde se analizará la manera de contar con los mejores candidatos con miras a un buen resultado en las próximas elecciones.



“Las mesas que se realizaron a nivel Estado y de Ensenada fueron más enfocadas a la rendición de cuentas, que los posibles futuros candidatos sean más estudiados, es decir, que antes de que nuestro partido aviente un candidato, que tenga un antecedente impecable para que no suceda lo que ha ocurrido en otros estados”, consideró.



Medina Fierro consideró que nos se debe juzgar al partido con base en los casos de corrupción que han sido expuestos, ya que únicamente es responsabilidad de ellos si hacen mal uso de sus facultades como funcionarios.



“Por eso es importante que antes de lanzar un candidato, tengamos todo su historial, es un tema que se está revisando, hay una comisión nacional que queremos a nivel estatal y municipal para que se haga un filtro antes de sacar candidatos y que no sean por decisión de dos o tres personas o compadrazgos”, apuntó.



Finalmente, consideró que el objetivo principal de la asamblea será manifestar las inquietudes de la ciudadanía, vertidas luego de haber llevado a cabo mesas locales y regionales.



“Iremos con un planteamiento de lo que demanda la gente hoy en día, qué quiere de su partido la sociedad, nosotros buscamos una plataforma política de los próximos candidatos pero con resultados de lo que quiere la ciudadanía de sus políticos”, concluyó.



Mantener requisitos

La militancia del PRI busca que sus candidatos tengan arraigo en el partido, por ello el dirigente municipal y consejero político nacional en Rosarito, Daniel Gutiérrez dijo no estar de acuerdo con la propuesta de cambiar los requisitos, eliminando los diez años de militancia para ser candidato.



Informó que en la Asamblea Nacional estarán presentes por Rosarito, cinco delegados que fueron electos así como tres representantes de sectores, quienes estarán llevando a las mesas los acuerdos obtenidos en el estado, donde previamente se trabajaron los temas que se debatirán en el ámbito nacional.



Gutiérrez Ornelas dijo que el sentir del priismo rosaritense es que no se modifiquen los estatutos que rigen actualmente, pues la ley permite candidaturas ciudadanas, de tal forma que quienes aspiren a una posición de elección popular y no cumplan con los requerimientos del PRI pueden hacerlo de forma independiente.



“Si un ciudadano quiere ser candidato, no tiene ningún impedimento legal, al contrario, puede registrarse pero si quiere hacerlo por el PRI debe de cumplir primero con los requisitos y después ver su aspiración”, explicó.



Acuerdos

Qué: Sesión Plenaria de la 22 Asamblea Nacional

Cuándo: 12 de agosto

Dónde: Ciudad de México



Fuente: El Universal