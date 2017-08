Solicita el comité de transparencia datos de luminarias

TIJUANA, Baja California(GH)

Empresarios que forman parte del Comité de Transparencia para la licitación del alumbrado público de la ciudad demandaron que el Ayuntamiento les entregue más información sobre el proyecto.



Ayer convocaron a rueda de prensa el presidente Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández; y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), César Romeo Sauceda.



“Lamentamos no tener aún en nuestro poder documentos fundamentales como la Declaración de Imposibilidad, los diagnósticos técnicos y financieros al detalle, así como un Proyecto Ejecutivo elaborado por especialistas imparciales y acreditados”, expresó Camarena Salinas.



Detalló que la información que necesitan consiste en un análisis de inversión a largo plazo, el estatus del inventario actual, así como definir las características de quienes podrían estar a cargo del proyecto.



“Exigimos que para poder continuar con nuestra participación en estas mesas de trabajo se integren los documentos solicitados con atención especial al Proyecto Ejecutivo, así como la dispensa de más tiempo para poder analizar con detalle la información que se nos proporcione”, manifestó.



Además, dijo que lamentan que las recomendaciones y observaciones del Comité de Transparencia, del que forman parte, no cuente con ninguna validez oficial, dado que sólo es consultivo.



El presidente de Coparmex Tijuana sostuvo que a pesar de la falta de información, continuarán en el Comité de Transparencia para señalar lo que consideren necesario e insistir para lograr una participación real que de resultados.



“Nuestra percepción es que se está viendo y analizando bajo un esquema muy generalizado, no específico, por ellos nuestro interés es que haya un Proyecto Ejecutivo para poder tener elementos de diagnostico claro y preciso, no con ideas”, agregó.



Debido a que no se cuenta con Proyecto Ejecutivo, aclaró que desconocen cuál será el costo de la licitación del alumbrado público durante 15 años.