Integra Pentathlón a quienes padecen alguna discapacidad

TIJUANA, Baja California(GH)

Niños, jóvenes y adultos con discapacidad física y/o cognitiva también pueden ser parte del Pentathlón, en donde encontrarán habilidades para destacar en deportes y, al mismo tiempo, aprenderán los valores de la responsabilidad, compromiso y respeto.



Así lo informó la encargada de Reclutamiento, Catalina Ramos Huerta, quien dice que es una experiencia benéfica en la cual los integrantes de esta asociación fomentan la cultura de la inclusión.

“Nosotros no hacemos distinción con ninguna persona.



Para el Pentathlón todas las personas somos iguales, para ello nos preparamos profesionalmente, ya sea asistiendo a pláticas al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), además de las asesorías que nos brindan los propios padres”, destacó Ramos Huerta.



Ese es el caso Juan Pablo, a quien le diagnosticaron retraso mental leve, y quien esta asociación civil deportiva ha visto cómo ha evolucionado su salud mental y física.



“Él tenía 6 años y no hablaba absolutamente. En el CRIT aprendió a hablar, pero su comportamiento era de un niño muy pequeño. Aquí lo hemos podido disciplinar, sus movimientos sicomotrices han avanzado bastante. Lógicamente no actúa como un niño de su edad, pero él se mantiene disciplinado, tiene amigos y sabe cómo canalizar sus energías y aprender a resolver problemas”, platicó la encargada de reclutamiento.



Agregó que el Pentathlón se prepara para recibir a las personas con discapacidad a través de cursos de instituciones particulares y con el apoyo de los padres de familia.



“Con nosotros pueden acudir niños con autismo, Asperger, síndrome de Down… también las personas que no pueden caminar. El entrenamiento que se les da es vigilado y adaptado para sus capacidades”, comentó Ramos López.



Por ello, pidió a los padres de familia que se acerquen a las diferentes zonas del entrenamiento, como el Parque Morelos, Unidad Deportiva CREA, entre otras.



Finalmente, Catalina Ramos Huerta reiteró que los niños, jóvenes y adultos con discapacidades aprenden a desenvolverse en cualquier campo de la sociedad, actuando con responsabilidad, respeto y compromiso.