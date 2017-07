Maleantes usan casas abandonadas como guaridas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los robos y asaltos en el Fraccionamiento Pórticos de Santa Fe han aumentado debido a los cientos de casas abandonadas, ya que son utilizadas por maleantes como escondites.



Así lo denunciaron los vecinos de la Privada Doctores, quienes ya han avisado a los administradores y a los elementos de seguridad que hacen rondines por el fraccionamiento, sin embargo no han dado solución al problema.



A través de un recorrido realizado en la calle principal de Pórticos de Santa Fe se contaron por lo menos 30 casas abandonadas, una de ellas en la Privada Los Venados.



Esta casa poco a poco ha sido desmantelada, le han quitado las puertas, ventanas y rejas, además el cableado eléctrico.



Dentro de la vivienda se observan montones de basura, envases de cerveza, y lo que podría llamarse camas.



“Se han ido metiendo estas personas, y eso está mal, porque se están aprovechando de que las casas están abandonadas o saben que no les podemos decir nada a ellos directamente porque tenemos miedo de que nos puedan atacar o aprovecharse de nosotros. Pero esto ya se ha vuelto un problema constantemente”, platicó Sandra “N”.



Los robos más comunes en esta área son el de las baterías de carros, gasolina, ropa, bicicletas, entre otros.



“Casi siempre se ve que entran y salen hombres jóvenes y grandes. De día y de noche se escuchan que golpean algo o se están peleando y gritando. Uno no sabe cómo van a reaccionar estas personas en cualquier momento.



“Además como están juntas las casas nos da miedo que se pueda provocar un incendio, porque también se meten a quemar basura”, agregó Sandra.



En estos lugares, añadió, es donde se esconden cuando ya han hecho algo malo o asaltado.



“Y todavía se escucha cómo se ríen estas personas, como burlándose de nosotros, porque nadie de las autoridades les ha dicho algo”, indicó.



Ante esa problemática, expuso que solicitan el apoyo de las autoridades policiacas para que tengan más presencia en este lugar, además que los administradores actúen contra los invasores.