Comisiones de Congreso son improductivas

MEXICALI, Baja California(GH)

A nueve meses de ingresar la 22 Legislatura, cuatro diputados reportan avances en comisiones con dictámenes presentados y aprobados en el pleno.Desde el 1 de octubre que los 25 diputados asumieron la legislación, 21 de ellos reportan cero o nulo resultado de comisiones por dictaminación.En el balance de dictámenes aprobados del 1 de octubre del 2016 al 30 de junio del presente año, la Comisión de Fiscalización, la de Hacienda, la de Gobernación y la de Justicia han presentados dictámenes a votación.Presididos por los diputados Eva María Vásquez Hernández, Iraís María Vásquez Aguiar, Andrés de la Rosa Anaya y Victoria Bentley Duarte, respectivamente.Anaya y Victoria Bentley Duarte, respectivamente.En el portal del Congreso del Estado aparecen dictámenes aprobados de las cuatro comisiones pero con diversos diputados, por ser quienes dieron lectura al dictamen.Lo cual no representa que sea iniciativa propia, hayan sido los inicialistas y obedece a que son parte de la comisión que presenta el dictamen.La Comisión de Fiscalización del Gasto Público que preside la diputada Eva María Vásquez Hernández cuenta con 45 dictámenes aprobados y 4 adicionales que pertenecen a la Comisión de Hacienda.La mayoría son aprobaciones de cuentas públicas de las dependencias de Gobierno, votados por amplía mayoría, excepto la cuenta pública de ingresos y egresos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Programa Nacional de Becas y Financiamiento para Estudios de Tipo Superior en el Estado de Baja California.Destaca que fue aprobado por 15 votos y 5 en contra, pero en el portal del congreso, no esta disponible el dictamen.El diputado Edgar Benjamín Gómez Macías presentó en lectura 44 dictámenes de los cuales 30 son de la comisión de fiscalización y 14 de la comisión de hacienda.Entre las que destaca que la mayoría fueron aprobadas pero varias con votación dividida y sufragios en contra.Por ejemplo el dictamen 20 de Hacienda donde 14 votos fueron a favor y 5 en contra de ampliación por 3.6 millones de pesos para mantenimiento, nueva alfombra, asiento y sillón para el Lear Jet 36A XC-GBC del Poder Ejecutivo.Destaca el dictamen 61 de fiscalización donde se aprobó la cuenta pública del Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos (Fogabac) del 2015 con cartera vencida por más de 153 millones de pesos y rezagos de cobro desde el 2002.La cuenta pública fue aprobada por el periodo del 2015 del fideicomiso bajo la presidencia de Manuel Valladolid Seamanduras, actual secretario de fomento agropecuario.El diputado del PRI, Gómez Macías ha dado lectura de los 44 dictámenes, pero como presidente de la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuenta con cero dictámenes generados.Un tema toral en Mexicali y Tijuana es la contaminación y es en su comisión donde recaen dichos temas.La comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la diputada Iraís María Vázquez Aguiar cuenta con 42 dictámenes, varios aprobados con votación dividida y en contra, principalmente en los incrementos de impuestos.Destacan los dictámenes votados con 7 o hasta 9 diputados en contra en los incrementos a las tablas catastrales que se reflejó en el incremento del valor del impuesto predial en los ayuntamientos.Con 10 votos en contra y 15 a favor se votó el dictamen para crear la controvertida Ley del Agua que tras varias manifestaciones estatales, se abrogó la ley.Otro dictamen con 10 votos en contra fue el aprobado para transferencia de recursos del Ramo 12 de la Secretaría de Fomento Agropecuario para reducir 1.2 millones de pesos a los subsidios del campo y destinar 3.1 millones de pesos a la compra de autos nuevos.Caso similar con 8 votos en contra la reducción de 560 mil pesos al rubro de Otros Subsidios para destinarlos a compra de vehículos terrestres en la Secretaría de Desarrollo Social.El diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales cuenta con 8 dictámenes generados.Entre los que destacan el rechazado para que todas las comisiones sean transmitidas por Internet, presentado en pleno en Playas de Rosarito.Al no contar con la votación por mayoría calificada, se desechó el dictamen y no procede la aplicación de transmisiones para que las comisiones sean difundidas públicamente por Internet.El dictamen más reciente aprobado fue la creación del Sistema Estatal Anticorrupción que reforma la constitución política de Baja California con 25 votos a favor.La 22 Legislatura está por cumplir un año.La 22 Legislatura reformó y adecuó la ley orgánica para destinar una comisión a cada uno de los diputados, pero en cero se encuentran los siguientes diputados y su respectiva comisión:Edgar Benjamín Gómez MacíasMedio Ambiente y Desarrollo SustentableRocío López GorosaveTurismoVíctor Manuel Morán HernándezAsuntos Fronterizos y MigratoriosSergio Tolento HernándezAsuntos Fronterizos y MigratoriosAlejandro Arreguí IbarraDesarrollo Social, Deporte y Asuntos IndígenasMarco Antonio Corona Bolaños CachoEnergía y Recursos HidráulicosJosé Félix Arango PérezAdministración y FinanzasRaúl Castañeda PomposoFortalecimiento MunicipalIgnacio García DworakDesarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento TerritorialMónica Hernández ÁlvarezComunicación Social y Relaciones PúblicasMiguel Antonio Osuna MillánDesarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento TerritorialAlfa Peñaloza ValdezGrupos Vulnerables, Familia, Derechos de Personas de la Tercera Edad, Niñez y DiscapacidadCarlos Alberto Torres TorresParticipación Ciudadana y Modernización del CongresoMaría Trinidad Vaca ChacónDerechos Humanos y Asuntos ReligiososBernardo Padilla MuñozReforma del Estado y JurisdiccionalBlanca Patricia Ríos LópezIgualdad entre Mujeres, Hombres y JuventudClaudia Josefina Agatón MuñizTrabajo y Previsión SocialCatalino Zavala MárquezEducación, Cultura, Ciencia y TecnologíaLuis Moreno HernándezDesarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y TransportesJob Montoya GaxiolaSeguridad Pública y Protección CivilJorge Eugenio Núñez LozanoDesarrollo Económico y Comercio BinacionalUn total de 16 dictámenes leídos cuenta la diputada Rocío López Gorosave de la Comisión de Hacienda, y destaca que como presidenta de la Comisión de Turismo, cuenta con cero dictámenes generados.Destaca el dictamen 26 con 7 votos en contra y 14 a favor para desincorporar terrenos de la Cespm a favor de la empresa BC Tenedora Inmobiliaria S. de R. L. de C.V.Terrenos donde se instala la empresa cervecera Constellation Brands y que adquirió lotes por 27, 17, 26, 18 y 10 hectáreas, respectivamente.Con 8 votos en contra y 16 a favor se aprobó la reforma a la Ley de Hacienda en materia de contribuciones.La cual señala que las contribuciones que perciban los organismos descentralizados, concesionarios, empresas de participación social o paraestatal que presten un servicio público, fijarán cuotas o tarifas.Y que las tarifas de los organismos operadores del agua, serán fijadas por la ley en materia.La diputada Victoria Bentley Duarte que preside la Comisión de Justicia cuenta con tres dictámenes aprobados, todos por mayoría o unanimidad y son relacionados a reformas con el Código Penal.Destaca el dictamen que integra la destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para cargos públicos, además de los previstos en ley como prisión y multas, cuando sea sentenciado por actos ilícitos del cargo que represente.El diputado de Morena, Víctor Manuel Morán Hernández cuenta con un solo dictamen leído de reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo donde contemplaron crear 25 comisiones, una para cada diputado, entre otros puntos.Sin embrago el diputado preside la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios donde reporta cero avances en dictámenes.Tijuana, Tecate y Mexicali han atravesado por situaciones de movilidad migratoria y haitianos varados en la entidad, temas que recaen en la comisión, pero aún se mantiene sin dictámenes.Con cero avances en generación de dictámenes se encuentra el diputado Sergio Tolento Hernández, quien preside la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca.Se mantiene con lectura de dos dictámenes de la Comisión de Hacienda donde se aprobó el aumento de impuestos en el Municipio de Mexicali.El diputado Alejandro Arreguí Ibarra, coordinador de la bancada del PRI, se mantiene con cero reportes de dictámenes aprobados en la comisión que preside de Desarrollo Social, Deporte y Asuntos Indígenas.A principio de la legislatura se acercaron grupos indígenas nativos para solicitar regular sus predios, además ha sido un legislador con varios posicionamientos expresados en el pleno sobre el crecimiento de la pobreza en Baja California, asuntos que recaen en la comisión que preside.Cuenta con la lectura de un dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la cual fue la reforma a la Constitución Política de Baja California para la eliminación del fuero constitucional, votado por unanimidad de los 25 diputados.Cero dictámenes aprobados por parte de la Comisión del Energía, Recursos y Hidráulicos que presiden el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho.Figura con tres dictámenes leídos de la Comisión de Gobernación, donde destaca la no aprobación para que los posicionamientos tuvieran facultad de ser discutidos en el pleno legislativo.