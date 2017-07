Buscan agilizar cruce por garita de El Chaparral

TIJUANA, Baja California(GH)

Las largas filas de espera para cruzar la frontera no son exclusivas en dirección Sur-Norte, el cruce de San Diego a Tijuana también es un reto para esta región.



En ocasiones, quienes buscan ingresar a Tijuana tienen que esperar horas, principalmente en la garita El Chaparral, donde las filas se extienden a lo largo del Freeway.



Líderes empresariales y funcionarios explicaron que el déficit de personal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), dependencia a cargo del punto de acceso al País, es uno de los factores que genera las largas filas.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Kurt Honold Morales, manifestó que la problemática se ha agudizado por los filtros implementados por Estados Unidos para evitar que crucen armas y dinero a México.



Explicó que han platicado con las autoridades americanas para decirles que las revisiones no las hagan en horarios cuando hay más tráfico Norte a Sur.



“Tenemos que entender que son cruces fronterizos, igual como de aquí para allá los americanos hacen sus inspecciones, también México tiene que hacer los propio, porque si nos quejamos aquí de que tenemos delincuencia y que las armas que se utilizan vienen de los Estados Unidos, ellos también tienen que estar revisando”, señaló.

Lo anticiparon



“Está sucediendo lo que dijimos que iba a suceder cuando se estableció el cruce del Chaparral y la vueltecita esa complicada que tenemos, que entiendo que Estados Unidos está trabajando en la infraestructura”, declaró Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana.



Indicó que es parte de un problema eterno por el que trabaja la Comisión para la Agilización del Cruce Fronterizo que se creó hace aproximadamente 30 años.



“Es un tema de personal, la Aduana de Tijuana no tiene el personal suficiente para poder abrir todas las puertas de ingreso, que eso agilizaría mucho más”, dijo.



La afectación difícilmente se puede medir, señaló, pero es mayor para México.





“Si tú le estableces un precio por hora de mano de obra y multiplicas las horas, y pasamos los sandieguinos y los tijuanenses en la fila, estás hablando de miles de millones”, apuntó.



Hay muchísimo por hacer, acentuó, solo se requiere que haya la voluntad política tanto del Gobierno americano como del mexicano.



El secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan, informó que ante el Gobierno Federal han expuesto la necesidad de dar una bienvenida amigable a quienes llegan al País.



“Hemos pedido, para no decir exigido, que Baja California sea el plan piloto en esta bienvenida amigable”, refirió.



El funcionario estatal aceptó que hace falta infraestructura, pero expuso que no es excusa para ser groseros con los visitantes.



El subsecretario de la Secretaría de Turismo del Estado, Ives Lelevier Ramos, afirmó que las instalaciones de la garita El Chaparral no son sinónimo de un cruce ágil.



El Chaparral es el puerto fronterizo más digno que tiene la frontera de México-Estados Unidos, pero se debe encontrar la manera de que quienes están al frente de ese puerto lo administren mejor, explicó.