'Prepa' repudia muerte a tiros de estudiante

TIJUANA, Baja California

Cuatro disparos por parte de unos agresores le quitaron la vida a Julio Alberto Murillo Barajas, estudiante de sexto semestre de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC).



Este hecho ocurrió la tarde del sábado en el interior del Swap Meet Siglo XXI, del bulevar Díaz Ordaz, cuando el joven por unas horas quedó como encargado del local 12, en donde los dueños vendían discos y películas apócrifas, de acuerdo a información de los locatarios del lugar.



Agregaron que el joven Julio Alberto, quien recientemente cumplió 18 años y buscaba ingresar a la universidad, no trabajaba ahí y solo iba de visita a ese local.



En un video que circula en las redes sociales se aprecia al estudiante tirado en el piso y a sus conocidos, quienes le piden con desesperación que siga respirando.



De acuerdo a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la madre de Julio Alberto Murillo Barajas fue quien identificó el cuerpo de su hijo en el Servicio Médico Forense (Semefo).



Piden justicia

El director de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, José Cruz Holguín Ruiz, lamentó el homicidio del estudiante y pidió a las autoridades que pronto esclarezcan este crimen.



“Condenamos enérgicamente el artero asesinato del joven Murillo, y exigimos a las autoridades competentes el rápido esclarecimiento de los hechos y la aplicación de todo el peso de la Ley para quienes resulten responsables”, expuso a través de un comunicado de prensa.



Asimismo, agregó, “demandamos de los tres órdenes de Gobierno medidas efectivas para detener esta ola de asesinatos y este clima de inseguridad que azota a nuestra ciudad.



“¡Queremos tranquilidad y seguridad en nuestras casas, en nuestras escuelas y en nuestras calles!”, añade.



“Hacemos votos para que su familia, sus compañeros de clase, sus amigos y todos los miembros de la comunidad escolar de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas encontremos sosiego por su irreparable pérdida”, indicó.



Además, los compañeros del joven ya mostraron su consternación y pésame para la familia Murillo Barajas.



“Como joven y ex jaguar, expreso mi indignación y preocupación por estos actos de violencia que ya alcanzaron todos los sectores de la población y zonas de nuestra ciudad, ¿Hasta cuándo tendremos una respuesta coordinada por parte de nuestras autoridades? ¿Hasta cuándo van a actuar para detener esta ola de violencia?”, expuso Francisco Javier Mercado.



Zona de ataques



Esta no es la primera vez que ocurren hechos violentos en el Swap Meet Siglo XXI, dijeron los comerciantes del lugar.



Recordaron que en días pasados un hombre perdió la vida en la entrada del lugar tras ser blanco de un ataque armado.



Además, indicaron, en la avenida que da hacia el bulevar Díaz Ordaz otra persona recientemente también fue asesinada.